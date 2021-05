"Ik ben altijd al gefascineerd geweest door motorsport, al sinds ik nog heel jong was. Het is een passie die altijd in de familie heeft gezeten. M'n vader was ook een professionele piloot en heeft bijvoorbeeld acht keer deelgenomen aan Dakar."

"Het is dus via mijn familie dat ik in die wereld ben beland. Het was iets heel natuurlijks voor mij . Wat rally-raid of off-road betreft, heb ik altijd als doel gehad om aan dit soort wedstrijden te kunnen deelnemen en om aan de start van Dakar te staan. En nu is het een beetje een droom die uitkomt, en zelfs nog eerder dan ik had gehoopt!"

"Mijn eerste wedstrijd was in België, tijdens de Rally van de Ardennen in 2013 . Ik was toen 19 jaar oud. Dat was zelfs nog voordat ik bij het RACB National Team kwam, waar ik drie seizoenen in de Belgische kleuren kon rijden. In het begin was rally rijden een geweldige manier om m'n wens om te racen te bevredigen. Het ging vrij goed en ik kreeg de kans om het steeds regelmatiger te doen. Dat jaar kreeg ik de RACB Rookie of the Year award . En vanaf dat moment wist ik dat ik ook in de motorsport m'n weg wilde vinden!"

