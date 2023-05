2 Belgische teams in wereldfinale van grootste 3x3 basketbaltoernooi

Razendsnel, tactisch en vooral heerlijk om naar te kijken… Voor basketfans was het Brusselse Mehdi Boudaplein gisteren the place to be. 6 mannenteams en 2 vrouwenteams streden er tijdens de Belgische finale van Red Bull Half Court - het grootste 3x3 basketbaltoernooi ter wereld - om het felbegeerde ticket naar de World Finals in Servië. De ultieme winnaars? De mannen van Team Antwerp (Topdesk) - onder wie Olympiër Thierry Mariën van de 3x3 Belgian Lions - speelde in een spannende finale team 't Stad naar huis. In de vrouwencompetitie was het Team Ballers uit Charleroi dat zich wist te plaatsen voor de wereldfinale. Dušan Bulut, de beste 3x3 basketbalspeler ter wereld, was er ook bij. Of hij onder de indruk was van al dat Belgisch talent?