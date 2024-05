On Fire en Buckets Belgium naar Red Bull Half Court World Final!

“Wat een zalig gevoel om hier te winnen. Vorige jaar lukte het net niet. Dit jaar gelukkig wel. Ons team kwam net op het juiste moment in ‘shape’. En wat een finale. De Buckets stonden er. Het voelde ook best lekker om dat winnende shot te maken in de verlenging. Op naar New York. Dat is echt mooi. Ik kijk ernaar uit om daar 3X3 te gaan spelen. Onze ambitie? Hey, wij zijn sportmannen hé. Natuurlijk gaan we met ambitie naar daar. En om te genieten.” - J’Nathan Bullock, Buckets Belgium

