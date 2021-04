Onze tips & tricks voor Harvest Moon: One World

Voor wie na Animal Crossing: New Horizons stilaan klaar is voor een nieuwe, stressloze Switch-verslaving is er nu Harvest Moon: One World . Noem het gerust de meest 'zen' race tegen de klok ooit - die je met deze 10 tips moeiteloos doorloopt!

Kokosmelk en koffie zijn levensredders

Eenvoudigweg van punt A naar punt B wandelen, belast je uithouding (stamina). Bovendien vragen fast travel locaties ook best wat werk. Daarom pik je best de kokosmelk- en koffierecepten op zodra je in het derde hoofdstuk Halo Halo aandoet. Zit je nog op één hartje, zoek dan liever zo snel mogelijk een bed op!

Sparky voer je met je oogst...

Je kan je hele boerderij verhuizen naar een meer interessante of nieuw ontdekte plek op de wereldkaart. Eerst verken je de nieuwe locatie en ga je op zoek naar vruchtbare grond en een Sparky-icoon. Daarna is het een kwestie van de energiemeter van Sparky omhoog te jagen. Dat doe je door oogsten in de Expando-Farm te voeren. Als de meter vol is, kan je verkassen!

... of met eikels!

De slimme spelers onder ons merkten waarschijnlijk al op dat je die Sparky ook met eikels kan vullen. Als je die hebt of je weet er in de buurt ergens te vinden, is dat een veel goedkopere optie dan zo’n kostbare oogst of tien aan je verhuisrobot te voeren.

Harvest Moon: One World © Natsume

Op bezoek bij je ma

Wanneer Doc je vertelt dat het tijd is om je moeder een bezoekje te brengen, doe dat dan ook. En neem best ook een cadeautje mee, zoals een eikel of wat koffie. Haar wederdienst? Ze maakt je draagtas wat groter zodat je meer kan meedragen.

Trouwen is voor later

Yep, Harvest Moon: One World heeft een heel sociaal kantje. Trouwen kan je wel pas doen wanneer je door de volledige single player campagne gespeeld bent. Verlies dus onderweg niet te veel tijd met romantische taferelen, want je toekomstige wederhelft wacht wel. Of niet...

Warme melk is een must

Koop zo snel mogelijk twee koeien en laat ze grazen als het goed weer is. Dat maakt hen gelukkiger en vooral: je hebt warme melk nodig als je in de koude regio’s wil overleven!

Vriendschap koop je niet (alleen) met eten

Voederen en vergeten? Niet in deze Harvest Moon! Om je vriendschap met wilde dieren die je 'getemd' hebt in stand te houden, moet je meer doen dan hen op tijd eten geven. Een gelukkige veestapel vraagt om wat interactie.

Harvest Moon: One World © Natsume

De klok kan je makkelijk stoppen

Hoewel Harvest Moon: One World een 'zen' race is, is er toch altijd een klok die tikt terwijl je de uitdagingen voltooit. Wie liever geen tijd verspilt, kan die klok gewoon even stopzetten. Dat doe je door simpelweg de DocPad te openen. Het menu kan ook, maar in de DocPad kan je eventueel nog wat research doen.

Zoek zaad met de Harvest Wisp zoekfunctie

Eenmaal je de Harvest Wisp zoekfunctie te pakken hebt, kan je zaden die je eerder al vond heel makkelijk terugvinden. Via de DocPad ga je in de Wereldkaart en druk je op de Harvest Wisp List knop links onderaan. Een tikkeltje onhandig en niet 100% precies, maar je spaart er uiteindelijk wel een pak tijd mee uit!

Neem verantwoord afscheid van je dieren

Boerderijdieren houden is een vast onderdeel van Harvest Moon: One World. Maar wat als je de kosten die daaraan vasthangen wat wil terugschroeven? Of je plaats wil maken voor nieuwe beesten? Een dier verwaarlozen tot het probleem zichzelf ‘oplost’ is op z’n best een twijfelachtige optie. Een dier verkopen kan tot nu toe nog niet in deze game. De oplossing? Ga in de DocPad naar de Making Friends-tab, dan naar de Animals-tab, zoek het dier in kwestie en selecteer de Let Go optie. Omslachtig, maar wel de enige verantwoordelijke én winstgevende manier!