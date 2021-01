We zijn ondertussen al twee weken ver in het nieuwe jaar, en die extra kilo's van de feestdagen kwijtspelen blijkt toch net iets moeilijker dan gedacht... Of je wil gewoon een frisse start en die goede voornemens eindelijk eens waarmaken. Herkenbaar? No worries! Wij helpen je terug in topvorm met een intensieve maar leuke (maar intensieve) work-out !