Volg de Belgische finale van Red Bull Solo Q live op Twitch!

plaats. Zestien gamers zullen er het beste van zichzelf geven tijdens een reeks stevige potjes League of Legends. Eén tegen één, want dat is waar Red Bull Solo Q om draait.

Op zaterdag 3 oktober vanaf 13 uur is het zover. Dan vindt de Belgische finale van Red Bull Solo Q plaats. Zestien gamers zullen er het beste van zichzelf geven tijdens een reeks stevige potjes League of Legends. Eén tegen één, want dat is waar Red Bull Solo Q om draait.

Op zaterdag 3 oktober vanaf 13 uur is het zover. Dan vindt de Belgische finale van Red Bull Solo Q plaats. Zestien gamers zullen er het beste van zichzelf geven tijdens een reeks stevige potjes League of Legends. Eén tegen één, want dat is waar Red Bull Solo Q om draait.

Hoe verliepen de qualifiers van Red Bull Solo Q?