Guillaume de Mevius: "Laat dat Arabische zand maar komen!"

De Dakar Rally dit jaar? Dat is 8375 kilometer aan Saudi-Arabisch zand, zand en nog eens zand. Waarvan 4258 kilometer verspreid over 12 getimede stages. Met een proloog in Jeddah, de officiële start in Ha'il, een rustdag in Riyadh en de finish opnieuw in Jeddah. En onze landgenoot Guilaume de Mevius die dag na dag alles op alles zet in zijn OT3 by Overdrive, een buggy van Belgische makelij!

We trokken samen met Guillaume naar Overdrive Racing in Villers-le-Bouillet, de uitvalsbasis van het Red Bull Off-Road Junior Team . Daar namen we een kijkje onder de motorkap van de OT3 en vroegen we Guillaume hoe zenuwachtig hij is voor zijn allereerste Dakar Rally...

Inside Overdrive

Je begint binnenkort aan je eerste Dakar Rally ooit. Zenuwachtig?

"Het is inderdaad mijn eerste Dakar, dus ik weet niet goed wat ik kan verwachten. Ik ben er nog nooit geweest, zelfs niet als toeschouwer. Ik weet dat er veel volk zal zijn, maar dat is het enige dat ik op voorhand kan inschatten. Op dit moment ben ik dus nog vrij rustig en probeer ik te relaxen. We zullen zien wat het geeft als ik in Saoedi-Arabië ben... Maar wat er ook gebeurt, I'm ready. En mijn OT3 zal ook klaar zijn om door de woestijn te knallen!"

Je bent deel van het Red Bull Off-Road Junior Team. Is er een soort van vriendschappelijke competitie tussen jullie?

"Klopt! Er heerst een hele leuke, ontspannen sfeer binnen het team. Iedereen is blij voor elkaar als iemand anders van het team een goede prestatie neerzet. We pushen elkaar echt tot een hoger niveau."

Hoe heb je je voorbereid op de race, fysiek en mentaal?

"Op fysiek vlak probeer ik natuurlijk mijn conditie op peil te houden. Ik doe hier in België veel aan sport, en volgende week ga ik naar de bergen om er even tot rust te komen voor de start van de race. En dat is het eigenlijk. We zullen wel zien of ik goed voorbereid ben (lacht)."

"Dit jaar hebben we al een paar rally's gereden als training voor Dakar, en daar trainden we ook steeds het mentale aspect. Telkens dat stapje verder kunnen gaan, dat is belangrijk. Mijn coach helpt me daar ook enorm bij. En voor de rest bouw ik vooral op mijn ervaringen."

Heb je een bepaalde strategie voor Dakar?

"Ik probeer Dakar te bekijken als één lange race, opgedeeld in twee delen. Ik moet nog veel leren, dus de eerste rit zal eerder zijn om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. Op basis daarvan kan ik dan mijn strategie bepalen voor de volgende ritten."

Wat is je doel?

"Veel hangt af van hoe de race verloopt. Als ik merk dat het mogelijk is om in een goede positie te eindigen, dan zal ik er alles aan doen om die ook te behalen. Wie weet halen we zelfs het podium? Maar alles hangt sowieso af van onze positie na de eerste week. Fingers crossed!"

Waar moet je het meeste voor opletten tijdens het racen?

"Ik denk dat het vooral belangrijk is om gefocust te blijven en niet overmoedig te worden. Het kan 30 keer vlot gaan, maar een put in de weg kan al snel roet in het eten gooien. Je moet je er ook altijd van bewust zijn dat het terrein op elk moment, achter elke bocht volledig kan veranderen. Een sterk aanpassingsvermogen is hier dus uiterst belangrijk om goed te presteren."

"En omdat de auto geen windscherm heeft, eten we ook veel zand tijdens het rijden (lacht). Ik probeer dit zo veel mogelijk te vermijden door extra accessoires op mijn helm en kledij te plaatsen, maar ja... Dat hoort er nu eenmaal bij."

Je bent het gewoon om kortere competities te rijden. Zal deze nu beter of slechter gaan, denk je?

"Sowieso wordt de duur voor mij de grootste uitdaging, want ik heb nog nooit zo’n lange rally gereden. Ik moet het perfecte evenwicht weten te vinden tussen constant gefocust blijven en voldoende rusten tussen de etappes door."

"Beide soorten races hebben wel hun voor- en nadelen. Normaal rijd ik heel korte races, bijna sprints. Je bent dan constant aan het rijden aan een hoge snelheid, en dat geeft je heel wat nodige adrenaline en sensatie. Bij Dakar moet je meer nadenken over je volgende stappen en telkens kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, nieuwe terreinen. Het geeft een totaal andere kick, maar ik hou van beiden!"

"In dit ene jaar dat ik nu al rally doe, heb ik geleerd dat je nooit stopt. Als er iets misloopt, zoals een platte band of een mechanisch defect, moet je blijven doorgaan. Het kan zijn dat je daardoor een uur verliest, maar dat is niet het einde."

De duur van de wedstrijd wordt voor mij de grootste uitdaging. Guillaume de Mevius

Hoe zien je laatste dagen voor de race eruit?

"Ik weet het zelf nog niet, eerlijk gezegd. Op 1 januari is er sowieso wel een korte race om de startposities te bepalen. En er zullen ook nog heel wat checks plaatsvinden voor de auto, de kleren die we dragen tijdens de race... De rest ontdek ik wel als het zover is."

Hoe staat je familie tegenover Dakar?

"In mijn familie zijn er twee kampen (lacht). Aan de ene kant staat mijn moeder. Zij respecteert wat ik doe en supportert natuurlijk mee, maar is niet zo'n grote fan van het hele racegebeuren. Er komt namelijk veel stress bij kijken. Ze heeft dit al meegemaakt toen m'n vader nog reed, en nu opnieuw met mij. Laat ons zeggen dat ze niet bepaald stond te springen toen ik haar vertelde dat ik zou deelnemen aan Dakar... En aan de andere kant staan mijn vader, mijn broer, mijn zus en ikzelf. Wij vinden Dakar het coolste wat er is en een ongelooflijke uitdaging."

Je vader heeft vroeger zelf de Dakar Rally gereden. Heeft hij je tips gegeven?

"Ja, hij heeft me een paar handige tips gegeven over hoe ik me moet voorbereiden en hoe het leven op de bivak in z'n werk gaat. Je slaapt namelijk in een camper tussen de races door, dus dat is wel even wennen. Daarnaast moet je ook goed je tijd beheren en voldoende rust inplannen. Wat de auto’s betreft, is er ondertussen al veel veranderd, dus daar kon hij me iets minder bij helpen."

Wat komt er na Dakar?

"2022 staat vooral in het teken van het wereldkampioenschap rally. Dit is de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, en ik wil het meteen goed doen. Het kampioenschap telt vijf races: de eerste is Dakar en doorheen het jaar volgen nog vier andere wedstrijden. Klaar voor!"