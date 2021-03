Martijn Wydaeghe is sinds begin dit jaar de copiloot van onze Thierry Neuville . En het gaat onze 28-jarige landgenoot voor de wind! Als laatste aanwinst van het Hyundai Motorsport team coördineerde hij Neuville dit seizoen al naar twee podiumplaatsen. Hoog tijd om even kennis te maken dus. Tussen alle wedstrijden, trainingen en voorbereidingen door kregen we hem nog snel te pakken voor een interview!

Hoe ben je in de rallywereld beland?

"Mijn 10 jaar oudere broer was tot enkele jaren geleden ook copiloot. Hij deed dit puur als hobby, maar het is wel via hem dat ik dus in contact ben gekomen met de rallysport. Ik ging mee supporteren op wedstrijden, hielp hem de ruiten van zijn auto poetsen en noteerde de chrono’s aan het einde van de proeven. Zo heb ik heel veel mensen ontmoet die mij later zouden kunnen helpen om zelf een carrière in de sport uit te bouwen. Na de schooluren bestudeerde ik ook vaak de on board beelden van de Belgische en de internationale toppers. Alles om mij zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op mijn eigen carrière."

Martijn Wydaeghe © @World

Waar en wanneer waren je eerste races?

“Mijn debuut als copiloot kwam er in 2012. Ik nam deel aan de Tac Rally in Tielt - een manche van het Belgisch kampioenschap - met een Ford Fiesta R2. Destijds was het vooral belangrijk dat je toonde dat je iets wou bereiken, en dat je het niet alleen als hobby deed. Ik werd opgemerkt door een paar professionals (o.a. Freddy Loix) die mij geholpen hebben om meer ervaring op te doen."

In 2013 reed je je eerste WRC-wedstrijd. Wat waren sinds dan de hoogtepunten van je carrière?

“Die eerste WRC is iets wat me altijd zal bijblijven, maar het eerste echte hoogtepunt kwam er in 2016. Toen werd ik voor het eerst gecontacteerd door Hyundai Motorsport. Ik kreeg de kans om een 2-jarig programma af te werken als copiloot van de Koreaan Chewon Lim. We maakten deel uit van het Hyundai Motorsport Development Program waar ik gedurende 2 jaar enorm veel heb opgestoken."

"Een tweede hoogtepunt was de Rally van Monte-Carlo in 2019, toen ik nog als navigator van Guillaume de Mévius dienst deed. We reden een fantastische wedstrijd en noteerden een paar snelste tijden in WRC2. Op zondagvoormiddag ging het helaas mis en zijn we gecrasht, maar ik houd er toch goede herinneringen aan over."

Hoe heb je jouw eerste rally’s met je nieuwe team ervaren?

“Ik kende 90% van het team al behoorlijk goed door de eerdere samenwerking in 2016 en 2017, dus het voelde een beetje als thuiskomen. Als copiloot op dit niveau is het heel geruststellend om terecht te komen in een team als Hyundai Motorsport. Je wordt er omringd door echte professionals, iedereen kent en doet z'n job heel goed en ik kan me volledig focussen op m'n eigen taak."

Hoe voelde het om bij je eerste wedstrijd al meteen het podium te halen? En dan nog in het legendarische Monte-Carlo!

“FANTASTISCH! Dit had ik echt nooit durven te dromen. Het heeft een paar dagen geduurd voordat ik besefte wat Thierry en ik samen gerealiseerd hadden. Maar dit bewijst nogmaals: waar een wil is, is een weg!"

En ondertussen is daar nóg een podium bijgekomen. Het begin van vele?

“Daar wil ik gerust een abonnement op nemen! Zo'n podiumplaats is de perfecte motivatie om verder te blijven werken, te evolueren en te streven naar perfectie. We hebben voor de volgende WRC-manche in Kroatië een goede startpositie die ook verder in het seizoen van groot belang zal zijn. We gaan er volledig voor!"

Welke eigenschappen moet een goede copiloot hebben?

“Als copiloot moet je vooral heel erg goed georganiseerd zijn - zowel voor, tijdens als na de rally. Daarnaast zijn ook stressbestendigheid en inventiviteit een absolute must. Mijn persoonlijke sterktes als copiloot zijn m'n kalmte, precisie en motivatie om het onderste uit de kan te halen."

"Een goede copiloot zijn, daar kan je natuurlijk op oefenen. Het inhoudelijke deel van de job train je door heel regelmatig on board beelden te analyseren, bestuderen en repeteren. Door jezelf bezig te horen, merk je vaak meteen op waar nog aan gewerkt moet worden. Voor het fysieke deel word ik begeleid door een ervaren sportcoach. Zijn trainingschema's zorgen ervoor dat ik fit blijf zodat ik makkelijk een hele week kan meedraaien."

Hoe gaat het er in de wagen aan toe?

"Tijdens een rally zijn Thierry en ik natuurlijk heel erg gefocust. We doen onze job, we communiceren in functie van het verbeteren van onze prestaties en er is een voortdurende interactie tussen het team, Thierry en mezelf."

“De communicatie tussen de piloot en copiloot is trouwens uiterst belangrijk. En iedere piloot heeft zo z'n eigen voorkeuren op dat vlak. Het is voor mij dus nog even wennen aan de gewoontes van Thierry, maar we boeken heel snel vooruitgang. Elke dag geven we het beste van onszelf om het hoogste niveau te halen. Samenwerken met een atleet als Thierry haalt sowieso het beste in mezelf naar boven. En ook tussen de verschillende rally’s door blijft dezelfde gedrevenheid aanwezig, want het doel is duidelijk dit jaar!"

Wil je ooit nog zelf achter het stuur kruipen?

“Dat is absoluut niet m'n ambitie. Mijn grote droom was om copiloot te worden omwille van de verantwoordelijkheden, unieke uitdagingen en taken die erbij komen kijken. Ik hou van m'n job en ik zou mijn notaboek voor geen geld willen omwisselen voor een stuur (lacht).”

Wat is je grootste doel, voor komend jaar en daarna?

“Hoe geweldig zou het zijn om in ons eerste jaar samen meteen te kunnen meestrijden voor de titel?! En daarna... de titel opnieuw bevestigen (lacht)?"