Sofie Lenaerts: "De Wings for Life World Run? Topinitiatief!"

Onderdeel van dit verhaal Wings for Life World Run Eventkalender bekijken

In 2016 bereikte ze als derde Belgische vrouw ooit de top van de Mount Everest en vorig jaar nog werd ze de eerste Belgische vrouw die de befaamde '7 Summits' beklom. Sofie Lenaerts , de 45-jarige bergbeklimster en politie-inspecteur bij de Federale Wegpolitie, reist de hele wereld rond op zoek naar nieuwe, sportieve uitdagingen. Maar voor de volgende challenge op haar lijstje blijft ze toch iets dichter bij huis. Op zondag 9 mei 2021 staat ze namelijk voor het eerst aan de virtuele startlijn van de Wings for Life World Run - een unieke, wereldwijde loopwedstrijd voor het goede doel. Haar plan? Zo lang mogelijk wegblijven van de virtuele finishlijn in de app die haar probeert in te halen. En volop genieten, natuurlijk!

Hoe Sofie zich daarop voorbereid, lees je hieronder!

Sofie, dit is de eerste keer dat je meedoet aan de Wings for Life World Run. Wat heeft je overtuigd?

"Vooral het goede doel waar de opbrengst van de wedstrijd naartoe gaat, en het feit dat een hele gemeenschap zich inzet voor andere mensen. Door mee te doen, wil ik enerzijds mensen met een beperking een hart onder de riem steken , en anderzijds de gezonde mensen ervan bewust maken dat het noodlot iedereen kan treffen. Zo kunnen we begripvoller met elkaar omgaan en worden we ook dankbaarder voor de kansen die we krijgen in het leven."

"Ik ben ook blij dat zo'n grootschalige actie gekoppeld wordt aan minder gekend onderzoek. Veel geld gaat namelijk naar onderzoek rond ziekten die veel mensen treffen, maar dat zet problematieken zoals deze in de schaduw en dat is heel jammer. De Wings for Life World Run vind ik dus echt een topinitiatief!"

Wat is je doel voor de wedstrijd?

"Mijn doel is vooral om zoveel mogelijk te genieten. Lopen is voor mij geen hoofdsport, maar eerder een vorm van training voor het bergbeklimmen. Bovendien zit ik niet op online loopplatformen en gebruik ik geen apps zoals Strava om mijn training te delen, dus ik denk dat dit de eerste keer zal worden dat ik hiertegen zondig (lacht)."

"Ik ga de lat dus zeker niet te hoog leggen. Al denk ik wel dat het idee dat er op je gejaagd wordt wat positieve stress met zich zal meebrengen. We kunnen vaak veel meer dan we denken, maar soms hebben we een duwtje in de rug nodig om die mentale beperking op te heffen. In dit geval komt dat duwtje er bijna letterlijk met de virtuele finishlijn die op ons jaagt. Ik ben benieuwd!"

Hoe goed is jouw conditie als professioneel bergbeklimster?

"Er zal altijd wel iemand sterker of sneller zijn, maar ik vergelijk m'n prestaties liever met die van m'n jongere zelf. Als ik op 45-jarige leeftijd sterker ben met een betere conditie dan 20 jaar geleden... Dan mag ik best tevreden zijn, toch? (lacht)"

"Voor alle duidelijkheid: ik ben geen atleet of wonder woman. Door de jaren heen heb ik mij leren focussen op het verbeteren van m'n sterke punt: doorzettingsvermogen. Ik kan lang afzien en ik hou van mentale uitdagingen . Die twee capaciteiten probeer ik zo goed mogelijk te combineren. En als je dan nog eens omringd wordt door vrienden, familie en sympathisanten is het helemaal goed! Dat is ook gebleken toen ik voor een goed doel dwars door Vlaanderen trok en 275 km heb gelopen en gefietst in minder dan 24 uur."

Door de jaren heen heb ik mij leren focussen op het verbeteren van m'n sterke punt: doorzettingsvermogen. Sofie Lenaerts

Hoe ziet het trainingsschema van een bergbeklimster eruit?

"M'n wekelijks trainingsschema bestaat uit krachttraining, core-stability, hoogte- en conditietraining. Ik train ongeveer 6 dagen op 7. Als mijn volume omhoog moet omdat we een expeditie naderen, worden er ook split-trainingen ingebouwd en zitten ook m'n weekends goed vol. Momenteel ben ik me bijvoorbeeld aan het voorbereiden op een beklimming in het Himalaya-gebergte in Pakistan, maar daarbij ligt de nadruk zeker niet op lopen."

"Om een berg te beklimmen, heb je trouwens geen lopersbenen nodig. Lopen is slechts een van de manieren om mijn conditie op te bouwen of te onderhouden, maar dat kan even goed met fietsen of steppen. Als ik een trailrun wil doen, of de Wings for Life World Run tot een goed einde wil brengen, dan moet ik daar dus wel specifiek voor trainen. Mijn conditie kan een lange loop wel aan, maar mijn spieren en pezen zijn de schokken van het lopen niet gewend, dus dat vraagt wel wat voorbereiding."

Om een berg te beklimmen, heb je geen lopersbenen nodig. Als ik de Wings for Life World Run tot een goed einde wil brengen, dan moet ik daar specifiek voor trainen. Sofie Lenaerts

Sofie Lenaerts © Sofie Lenaerts

Hoe bereid je jezelf voor op de loopwedstrijd?

"Mijn trainingsschema is heel gevarieerd. Er zitten lange duurlopen in, maar ook korte intervaltrainingen om snelheid op te bouwen, hill-trainingen voor meer beenkracht en off-trails met veel hoogtemeters. Gedurende 3 weken bouw ik het aantal kilometers op, zowel in totale weekafstand als de lengte van de duurloop op het einde van de week. In de 4e week doe ik het rustiger aan en daarna bouwen we weer verder op. Ik beschik over weinig veerkracht, dus dat vraagt soms wat extra oefening."

" Het belangrijkste onderdeel van m'n voorbereiding is waarschijnlijk voldoende rusten, goed eten en slapen . Onervaren mensen lopen vaak in een te hoge hartslagzone en willen te snel te veel doen. Zo krijg je overbelasting, waardoor je veel voorbereidingstijd verliest met recupereren of revalideren. Een goede cooldown, tussendoor eens stretchen, je spieren masseren of een recup-training op de fiets kan wonderen doen. Luister naar je lichaam!"

Heb je een specifieke routine voor het lopen?

"Tegen alle regels in doe ik persoonlijk niet veel aan opwarming. Ik start meestal gewoon rustig en bouw dan geleidelijk aan de snelheid op. Voor de Wings for Life World Run zal ik wel een kwartiertje opwarmen, omdat het daar belangrijk is om van bij het begin op snelheid te zijn."

"Voor de race drink ik genoeg water en eet ik een lichte maaltijd. Tijdens een lange loop probeer ik altijd regelmaat te steken in eten en drinken - bijvoorbeeld elk half uur - zodat ik nooit zonder energie kom te zitten. Het is ook belangrijk om veel en snelle koolhydraten op te nemen zodat je de inspanning lang genoeg kan volhouden - iets wat goed van pas zal komen tijdens de Wings for Life World Run."

"Qua kledij is het heel belangrijk om comfortabele schoenen te dragen. Start dus zeker niet met nieuwe schoenen die je nog niet ingelopen hebt! Je kleding moet voldoende verluchten en mag niet tegen je lichaam schuren. Ik loop het liefst met een kort broekje, een pet tegen de zon en een trailvestje zodat ik altijd eten en drinken bij de hand heb."

Waar ga je lopen tijdens de WfLWR?

"Normaal gezien loop ik off-road, maar deze keer zal het langs de vaart tussen Mechelen en Leuven zijn, samen met een groepje vrienden. Zo blijven we allemaal extra gemotiveerd en wordt het ook wat gezelliger!"

Hoe houd je de fun erin?

"Dat hangt een beetje af van de soort training. Als ik indoor train, kijk ik meestal wat Netflix om de tijd te doden. Bij outdoor trainingen heb ik vaak gezelschap of luister ik naar muziek. Mijn morning runs zijn wel een uitzondering op de regel. Dan luister ik graag naar de vogeltjes buiten en geniet ik van de rust."

"Tijdens de Wings for Life World Run loop ik sowieso zonder muziek, zodat ik mijn focus en ritme kan vasthouden. Eyes on the road, mind on the goal!"

Schrijf je nu in voor de Wings for Life World Run via win.gs/forlifebelgium !

Sofie Lenaerts © Sofie Lenaerts