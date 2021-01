Fleddy Melculy: "Die eerste show wordt crazy"

“Dat was echt maf. We zijn natuurlijk al lang met muziek bezig. En dan krijg je veel deuren tegen je neus. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar dan zetten we T-shirt van Metallica online. Iets waar eigenlijk geen plan achter zat. Bam! Viraal. Opeens gaat dat overal rond. Er wordt over gesproken. We konden echt niet volgen. We wilden eigenlijk gewoon een EP aankondigen, met de bedoeling wat shows in cafeetjes te scoren. Wie is er ook geïnteresseerd in Nederlandstalige metal met een humoristische insteek? Maar dan heb je de dag zelf nog Graspop Metal Meeting en de Ancienne Belgique aan de lijn. StuBru die vraagt of we T-shirt van Metallica live willen komen spelen. Interviews en plots al die aanvragen voor shows. We moesten plots heel gestructureerd gaan nadenken. Hoe pakken we dit aan? Hoe serieus nemen we dit? Met wie gaan we werken? We hebben toen op een week tijd een volledig masterplan in elkaar gebokst. Beslissingen maken dus. En keihard repeteren, want we wilden het deftig aanpakken. We hebben er een punt van gemaakt om er direct te staan en iedereen weg te blazen. We wilden tonen dat we meer dan humor zijn. Echt, het ging zo snel. De natte droom van elke band. Wie maakt dat mee zoiets?”