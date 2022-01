Thierry Neuville: "Veel nieuwigheden, maar dat maakt het spannend!"

Heel wat nieuwigheden dit jaar in de wondere wereld van de WRC: hybride wagens, nieuwe regels, onbekende stops op de kalender... Maar gelukkig blijven enkele zaken wel hetzelfde. Onze Thierry Neuville die zijn ambitie om wereldkampioen te worden niet onder stoelen of banken steekt, bijvoorbeeld. Net voor de Rally van Monte-Carlo kregen we hem nog te pakken voor een interview!

Wist je trouwens dat je tussen al die heroïsche WRC battles door wat one-on-one time met Thierry kan scoren? Jawel, een dag in het spoor van een van de beste autocoureurs ter wereld, met onder andere een unieke crosskartsessie. Iets voor jou? Speel de quiz en wie weet raas jij straks in een buggy door de achtertuin van Thierry Neuville !

Nieuw seizoen, zelfde doel?

"Klopt! We doen alles om de overwinning te behalen. De aanpak zal grotendeels dezelfde zijn, maar er is een belangrijk element dat het allemaal wat spannender zal maken dit jaar: nieuwe, hybride wagens en nieuwe regels op de weg. We moeten nog veel leren, maar dat is voor andere teams niet anders. Het kampioenschap kan dit seizoen wel nog voor enkele verrassingen zorgen, maar iedereen heeft zijn kans in de titelrace. Nóg harder werken dus, om ons zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwigheden. Het wordt sowieso weer een heel interessant jaar..."

Hoe voelt de auto aan?

"Het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen hoe de auto aanvoelt. Het is een leerproces en we ontdekken nog elke dag nieuwe dingen als we ermee rijden. Bijna alles is nieuw en dat kan wel eens problemen opleveren achter het stuur, vooral omdat de verandering van motor naar een hybride systeem niet de enige nieuwigheid is."

"De nieuwe auto heeft ook heel wat aerodynamische support verloren en het chassis laat minder toe met een kortere veerweg. Er is geen elektronische centrale differentieel en we hebben nu een versnellingsbak met maar vijf versnellingen... Het afstellen van de auto is ook een stuk gecompliceerder omdat we minder instelmogelijkheden hebben en de balans heel anders is geworden. De elektrische boost zorgt voor veel extra vermogen bij pure acceleratie, maar het elektrische vermogen managen, is nog steeds een ontdekking. Het kost tijd om te begrijpen hoe je alles moet gebruiken en hoe de nieuwe systemen het gedrag van de auto beïnvloeden. Er zijn veel nieuwe dingen en dat is zeker moeilijk, maar tegelijkertijd ook heel spannend."

Helpt je ervaring in WRC om met die vernieuwing om te gaan?

"De algemene ervaring die we hebben, helpt zeker een beetje. We weten al hoe we ons moeten organiseren, hoeveel we moeten werken en hoe we de events best voorbereiden... Maar dit jaar moeten we natuurlijk ons rijgedrag volledig aanpassen aan de nieuwe wagen, zelfs voor de rally's die we al jaren kennen. Zoals altijd ga ik ook dit jaar alles geven en niet opgeven, en dan zien we wel."

Wie zijn dit jaar je grootste concurrenten?

"Iedereen is een concurrent. Elk team heeft getalenteerde coureurs en er zijn zoveel aspecten om rekening mee te houden dit seizoen... Maar voor mijn teamgenoten Ott Tänak en Elfyn Evans wordt het tijdens dit kampioenschap wel extra uitkijken."

Wat maakt van Hyundai een topteam?

"Ik heb al zoveel geleerd bij dit team en Hyundai Motorsport heeft altijd veel moeite gedaan en heel hard gewerkt om aan de top te komen en te blijven. Ook nu overtreffen ze zichzelf weer met de nieuwe generatie auto's. Ze zijn als een familie voor mij die ik volledig vertrouw en waar ik mezelf kan ontwikkelen. Hier kan ik elke dag 110% geven!"

Martijn begint aan z'n tweede jaar als je copiloot. Hoe is de samenwerking al verlopen?

"In 2021 begon de samenwerking met Martijn een beetje gehaast en moesten we elkaar al racend leren kennen. Na een seizoen ervaring konden we heel wat dingen finetunen en corrigeren waar nodig. We kunnen het goed met elkaar vinden en Martijn is een heel professioneel en positief persoon. We weten dat het nieuwe seizoen niet makkelijk zal zijn, maar we zijn een goed team en 100% klaar voor de uitdaging."

Er staan een aantal bekende races op de kalender, maar ook Japan en Nieuw-Zeeland zijn er dit jaar bij. Naar welke kijk je het meest uit?

"Naar de Rally van Monte Carlo kijk ik nu het meest uit, omdat we dan zullen zien waar we staan en hoe het gaat met de nieuwe auto. Maar zoals elk jaar wordt het ook de meest uitdagende race van het seizoen. Het is sowieso al een moeilijke rally met de wisselende omstandigheden, en straks staan we ook nog eens met een nieuwe auto aan de start. We kijken er enorm naar uit, maar met een bang hartje (lacht)."

"Net als vorig seizoen hebben we ook nu heel wat nieuwe evenementen op de kalender, maar die zullen we op dezelfde manier voorbereiden als we tot nu toe hebben gedaan. Er zijn niet echt races waar ik tegenop kijk. Ik hou van alle ondergronden, zolang we maar plezier hebben in de auto (lacht)."

Maar er is meer. Door een quiz te spelen maken mensen kans op een crosskartsessie met jou. Wat kunnen ze verwachten?

"Dit wordt echt fun! Een cross kart is een soort buggy met achterwielaandrijving. Het is een heel reactieve machine die je makkelijk kan besturen, zelfs als je geen professionele coureur bent. En ze gaan erg goed vooruit. Het wordt sowieso een topdag!"