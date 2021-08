In 1965 werd de eerste Rally van Ieper gereden. Die groeide door het vinnige parcours - van alles open tot alles toe - uit tot een van de meest beruchte races van Europa. Ook dit jaar staat er heel wat op het spel natuurlijk, want de Ypres Rally is voor de allereerste keer een officiële WRC-stop. Mét onze Thierry Neuville als een van de topfavorieten.

We spraken af met Thierry in een regenachtig Ieper - bedankt zomer! - en vlogen met zijn helikopter over de stad. Het ideale moment om hem uit te vragen, toch?

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

Dit weekend sta je aan de start in Ieper. En da's niet je eerste keer?

"Klopt! Ik heb in totaal al acht keer deelgenomen aan de Rally van Ieper. Een paar keer deed ik niet echt mee om te winnen, maar was het mijn openingsrace met een nieuwe auto of voor Hyundai. In 2018 heb ik er m'n eerste overwinning gepakt. Het was een geweldige rally, maar erg tricky, zoals altijd daar."

Wat maakt de rally in Ieper dan zo moeilijk?

"Het is een heel lastige rally met veel rechte lijnen maar ook heel veel kruisingen en bochten van 90 graden. Je haalt een hele hoge snelheid en moet dan altijd snel vertragen tot de eerste versnelling, maar dat is moeilijk omdat het vaak glad ligt en de sloten erg diep zijn. Zulke omstandigheden vind je eigenlijk nergens anders. Een klein foutje kan al snel leiden tot een grote crash. Tricky, maar we gaan alles geven!"

Wat is je mooiste herinnering hier?

"Moeilijke vraag! Bij m'n tweede race in Ieper, in 2009, kreeg ik de kans om voor het eerst in een nieuwe, heel snelle auto te rijden. Ik was de snelste in de shakedown en voelde me toen voor het eerst als een van de beste coureurs ter wereld... Het was een grote verrassing voor iedereen, ook voor mezelf. Uiteindelijk ben ik gecrasht en heb ik de race niet kunnen winnen door een gebrek aan ervaring. Maar ik heb er wel een prachtige herinnering aan overgehouden!"

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

Het is de eerste keer dat een WRC-event in België wordt georganiseerd. Hoe voelt het om mee geschiedenis te schrijven?

"Martijn en ik hebben hier bijzonder hard naar uitgekeken, de eerste WRC-rally in eigen land! Het is zo'n geweldig gevoel om aangemoedigd te worden door je fans en je familie! Het zal zeker geen gemakkelijke race worden, maar ik zal sowieso met trots en heel veel enthousiasme aan de start staan!"

Iedereen verwacht dat je het hier goed doet, omdat het al je achtste keer in Ieper is. Betekent dat meer druk?

"Nee, net minder eigenlijk. Er zijn misschien één of twee concurrenten met ervaring op gelijkaardige wegen, maar ik ben nog steeds de enige die hier al heeft gereden met dezelfde auto. Dat zou normaal gezien wel in ons voordeel moeten spelen (lacht). Ik heb er alle vertrouwen in, maar dat betekent niet dat we niet 100% gefocust moeten zijn. Iedereen zal sowieso z'n best doen om ons te verslaan."

Hoe doe je dat, 100% gefocust blijven tijdens de race?

"Ik probeer altijd zo kalm mogelijk te blijven. Natuurlijk ben ik wat nerveus, zeker als je midden in de strijd zit. Maar je moet vooral vertrouwen blijven hebben in jezelf, je copiloot en de rest van je team. En het beste proberen te halen uit elke situatie. Teamwork is daarbij essentieel. We hebben allemaal onze positieve en minder positieve kanten, maar samen staan we sterk."

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

Wat zijn jouw positieve en minder positieve kanten dan?

"Als racer ben ik behoorlijk allround. Ik heb al gewonnen op asfalt en op sneeuw en kan snelheid nemen waar nodig. En op persoonlijk vlak ben ik gewoon heel makkelijk in de omgang, denk ik. Ik heb altijd een goede band gehad met mijn team en dat maakt het allemaal veel aangenamer."

"Minder positief is dat ik maar weinig geduld heb. Ik haat het om ergens op te wachten, en als de dingen volgens mij niet snel genoeg gaan, dan kan ik me daar serieus in opjagen. Maar dat hoort erbij, toch (lacht)?"

Ga je winnen in Ieper?

"Dat is zeker de bedoeling (lacht)."

En wat wil je nog bereiken, naast de wereldtitel binnenhalen?

"Ik wil de beste versie van mezelf worden. Ik werk hard om mijn doelen te bereiken, maar het gaat niet altijd alleen om de rallysport. Ik heb een prachtig gezin en ik ben ook betrokken bij het bedrijf dat ik samen met m'n broer heb opgericht: LifeLive. Ik wil mensen die het minder goed hebben zoveel mogelijk helpen, en ondersteun daarom sinds dit jaar bij elke rally een goed doel. Bij de Rally van Ieper doneer ik bijvoorbeeld aan het Rode Kruis om te helpen bij de heropbouw na de overstromingen in ons land. Ik wil de perfecte balans vinden en het beste van mezelf geven op alle vlakken!"