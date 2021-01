Thierry Neuville: "Ik wil wereldkampioen worden!"

Binnenkort start het nieuwe WRC-seizoen. Hoe bereid je jezelf daar fysiek en mentaal op voor?

Wat zijn je grootste doelen dit jaar, naast de wereldtitel binnenhalen?

Naar welke rally kijk je het meest uit?

Wat maakt de rally in Ieper dan zo moeilijk?

Hoe kijk je terug op het voorbije seizoen?