Wout van Aert is klaar voor het wegseizoen: "Kippenvel op elke helling"

"De weg train ik het hele jaar door, ook tijdens het veldritseizoen, waardoor het een kleine aanpassing is. Enkel de accenten op training zijn anders, zoals meer lange duurtrainingen. Mijn verdeling is anders in de winter. Dan focussen we op intensiteit. Na het veldritseizoen probeer ik dat aan uithouding te koppelen, zodat ik het vermogen heb om dit 5 of 6 uur te kunnen volhouden. Terwijl mijn collega’s het omgekeerd doen. Eerst duurtrainingen en daarna beginnen ze in februari intensief te trainen. Het vraagt tijd om me hieraan aan te passen, maar dat is dit seizoen prima gelukt!"

