Wout van Aert: "Ik wist perfect hoe ik mijn slag moest thuishalen."

Na wat een van de meest indrukwekkende veldritseizoenen uit zijn carrière moet zijn, strijkt Wout zondag neer in het Nederlandse Hoogerheide. Met maar één doel voor ogen: de wereldtitel. Mag hij zich zondag voor de vierde keer in de regenboogtrui hijsen? Als opwarming blikten we samen met Wout terug op zijn vorige wereldtitels in het veld. En hoe beter dan met de foto's van Kramon? Want yes, ook hij was er elke keer bij!

01 2016 - Heusden-Zolder: Wereldkampioen voor eigen volk

Het WK van 2016 in Heusden-Zolder was een thuismatch voor Wout. En zijn fans werden getrakteerd op een waar spektakel in de Limburgse modder.

Wout : "Ik keek al heel lang uit naar het wereldkampioenschap in Zolder. Een kampioenschap voor eigen volk. Enkele weken daarvoor had ik mijn eerste nationale titel binnen in Lille. In eigen dorp nog wel. Voor mij was dat al een enorme opluchting. En zo kon ik zonder stress afzakken naar het WK. Ik had me heel goed voorbereid in Spanje samen met mijn toenmalige coach Niels Albert."

Ik wist perfect waar ik hem ging voorbijlopen. Wout van Aert

Mathieu van der Poel reed zich vast in de kleigrond en haakte zijn voet in het wiel van Wout. Beide werden even opgehouden. Het signaal voor Lars van der Haar om aan een solomissie te beginnen.

Maar Wout was niet van plan om een wereldtitel voor eigen volk zomaar uit handen geven. Ronde na ronde, hindernis na hindernis, knabbelde hij aan de voorsprong van de Nederlander. Uiteindelijk viel de beslissing op de laatste klim.

Wout : "Ik loste Lars op de laatste klim net voor de finish. Dat was een strook waar we heel veel op hadden getraind de maand voordien. We wisten dat de beslissing daar kon vallen op dat parcours. Het gaf me enorm veel vertrouwen om in de laatste ronde naar dat punt toe te rijden. Ik wist perfect waar ik hem ging voorbijlopen en hoe ik mijn slag moest thuishalen."

Wout knalde die laatste klim op en ging met de armen wijd over de finish. Zijn eerste wereldtitel was binnen.

Wout van Aert wint het WK in Heusden-Zolder © Kramon

02 2017 - Bieles (Luxemburg): Tactische bandenkeuze

In 2017 trok het crosspeloton naar het Luxemburgse Bieles om het wereldkampioenschap te beslechten. Natuurlijk ging Wout voor de dubbel, al liep de voorbereiding anders dan gepland.

Wout : "De aanloop naar dit WK was heel moeilijk. Ik had een knieblessure opgelopen na het BK en kon mij dus niet perfect voorbereiden. Ik trok met twijfels naar de start in Bieles. Maar de omloop draaide anders uit dan verwacht."

Wout : "Tijdens de opwarming zag ik dat er heel veel losliggende stenen lagen. We hadden op voorhand een setje banden klaargezet dat eerder geschikt was voor winterse omstandigheden. Voor ijs en sneeuw. Maar toen ik de banden tijdens de opwarming voor de zekerheid eens testte, voelde ik dat die heel hard waren op de rotsachtige ondergrond. Omdat ik door de slechte voorbereiding het gevoel had dat ik niets te verliezen had, maakte ik toch de keuze om met deze banden te starten. Die gok bleek de juiste."

Ik kreeg echt vleugels en reed nog de snelste rondetijden van de hele koers! Wout van Aert

Wout : "De banden hadden een heel zwaar profiel dat heel slecht liep, maar achteraf gezien waren ze wel de juiste zet. Ik was een van de weinige renners die maar één keer is lek gereden. Bij de andere jongens regende het lekke banden.

Wout : "Toen ik in de tweede helft van de koers op kop kwam, kreeg ik echt vleugels. Ik reed nog de snelste rondetijden van de hele koers. Mijn titel verlengen was echt heel bijzonder."

Wout van Aert solo op het WK in Bieles © Kramon Wout van Aert tijdens het WK in Bieles © Kramon Wout van Aert 2e keer op rij wereldkampioen © Kramon

03 2018 - Valkenburg (Nederland): Drie op een rij

Ook in 2018 was het prijs! Zijn derde wereldtitel op rij. En hoe! Een titanenduel met de andere favoriet Mathieu van der Poel werd het niet. Integendeel. De fans die naar Valkenburg waren afgezakt werden getrakteerd op een koningsnummer van de kampioen.

Wout : "Het was een moeilijk seizoen geweest. En pas eind december, begin januari kon ik de knop wat omdraaien. Er restte me nog één doel in het veld: het WK. Ik heb me er volledig op gesmeten en heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Uiteindelijk kreeg ik een omloop die me perfect paste. Met heel veel loopwerk."

Door te bluffen kon ik een groot verschil uitbouwen. Wout van Aert

Wout : "Mathieu was de grote favoriet. Alle druk lag bij hem na een goed seizoen én een WK in eigen land. Mijn plan was om hem af te troeven. Ik moest mentaal overwicht proberen te creëren. Ik weet nog heel goed dat ik hem in de eerste of tweede ronde voorbijliep. Dat was eigenlijk bluffen, want het ging best hard. Maar het was wel een goede actie, denk ik. In de ronde daarop kon ik zo een groot verschil uitbouwen."

Wout trapte een voorsprong van zo’n 3 minuten bij elkaar. En na een indrukwekkend ererondje rolde hij in Valkenburg solo over de meet. Recht naar zijn derde wereldtitel.

Wout : "Het was de beste dag van mijn seizoen. Een cross waarmee ik alle voorgaande al snel weer goedmaakte. Het was ook mijn laatste winter waarin ik me volledig op het veld heb gericht. Enkele weken na het WK heb ik voor de eerste keer de klassiekers op de weg betwist. Het was dus de laatste keer dat ik het WK veldrijden als hoofddoel heb gereden. Dat herinner ik me nog heel goed."

Wout van Aert viert zijn 3e wereldtitel © Kramon Wout van Aert tijdens het WK in Valkenburg © Kramon Wout van Aert tijdens het WK in Valkenburg © Kramon