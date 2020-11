Kenny Belaey over zijn Bike Art: "Elk kunstwerk vertelt een uniek verhaal"

Kenny Belaey is een kunstenaar op de fiets - en dat mag je gerust letterlijk nemen. In 2019 startte hij samen met een jeugdvriend het project 'Bike Art' op waarbij hij zijn creativiteit de vrije loop laat en stuk voor stuk unieke schilderijen maakt.

Uniek? Ja hoor! Want hij gebruikt geen penselen, maar wel zijn trial bike als verfkwast ! En de rest laten we hem zelf vertellen...

Out Of The Box

Wat is het verhaal achter je Bike Art schilderijen?

"Achter elk kunstwerk schuilt een uniek verhaal en 90% van mijn werken is gebaseerd op mijn trial bike carrière. Zo vertelt m'n Bike Art 'Balance' mijn slack line verhaal en is 'Indian Swell' gebaseerd op mijn avontuur in Hawaii bij de bekende surfplaats Jaws. Ik heb een heel boek waarin ik alle landen opgeschreven heb waar ik tot nu toe al geweest ben. Soms blader ik eens door dat boek, zie ik een tof landschap en geraak ik geïnspireerd om aan een nieuw schilderij te beginnen. Maar soms werkt het ook andersom. Dan begin ik met schilderen en doen de patronen en de kleuren van het eindresultaat met denken aan een verhaal of een moment uit m'n carrière."

Kenny Belaey - BikeArt © Red Bull Belgium

Welke technieken gebruik je om je kunstwerken tot leven te brengen?

"Ik werk niet met obstakels omdat ik heel precies tewerk moet gaan. Zo gebruik ik een techniek waarbij ik schuin op slechts één kant van de velg rijd, waardoor ik hele scherpe lijnen kan trekken. Reliëf in de kunstwerken creëer ik dan weer door twee profielen te gebruiken. Voor de rest is het vooral mijn voorband die het werk doet. Daarmee spring en schuif ik continu om op die manier mooie kleurovergangen en abstracte lijnen te krijgen in het schilderij. Soms vind ik - toevallig of bewust - ook nieuwe technieken uit. De mogelijkheden zijn eindeloos!"

Waar haal je inspiratie?

"Soms geraak ik geïnspireerd door andere artiesten en andere kunstwerken. Maar als globetrotter heb ik ondertussen ook al heel wat van de wereld gezien en dat is mijn grootste bron van inspiratie. Landschappen, zonsopgangen, kleurschakeringen... Ik baseer me vaak op de schoonheid van de natuur en geef er dan m'n eigen touch aan."

"Als ik al een hele week aan het broeden ben op een leuk idee voor een volgend kunstwerk, gebeurt het soms dat ik eraan begin en na een uurtje al klaar ben. Maar het kan evengoed zijn dat ik een hele dag bezig ben zonder te weten waar ik precies zal uitkomen. Het is altijd een heel impulsief proces, maar dat is net het leuke!"

Ben je full time bezig met Bike Art?

"Ik werk eigenlijk nooit full time aan iets omdat ik veel afwisseling nodig heb. Bike Art is een heel leuke aanvulling op al mijn andere activiteiten. Als ik het, zoals nu, druk heb met andere projecten, dan is het iets rustiger op het vlak van Bike Art. Maar als ik geen drukke agenda heb, ben ik daar soms een volledige week continu mee bezig. Het hangt een beetje af van de periode, maar het is sowieso iets extra's waar ik graag m'n vrije tijd aan besteed."

Waar komen je kunstwerken uiteindelijk terecht?

"Ik heb tot nu toe twintig kunstwerken gemaakt en geen enkel daarvan was op bestelling. Links en rechts verkoop ik er wat, via Facebook bijvoorbeeld, en er hangen ook heel wat werken bij vrienden en familie. Bovendien werk ik ook samen met een aantal kunstgalerijen, zoals Art 9 Gallery in Moraira, Spanje.

Onlangs heb ik ook het schilderij 'Turning Point' gemaakt ten voordele van Beiroet in Libanon dat deze zomer zwaar getroffen werd door een grote explosie. Dat werk is online geveild en verkocht aan een internationale verzamelaar voor 7500 euro. En dat volledige bedrag is dus naar het goede doel gegaan."

"Het schilderij 'Rainbow Gold' is een uitzondering. Daarvan heb ik zo'n tien stuks gemaakt, wel op bestelling. Het wit staat symbool voor de bergketens en de strepen doen denken aan de regenboogtrui die een UCI Trial wereldkampioen draagt, want dat is een titel waar ik heel toegewijd naar streef."

Wat is je eigen favoriete Bike Artwork?

"Dat is zonder twijfel 'Indian Swell'. Gewoon omdat het heel veel moeilijke overgangen heeft en omdat het me herinnert aan een prachtig trial bike avontuur in Hawaii. Het was geen makkelijke opdracht om zo precies te werken met zo'n, tja, lomp middel als een trial bike, maar ik ben heel trots op het resultaat."

Wat is de volgende stap voor Bike Art?

"Wat voor mij vooral belangrijk is, is dat Bike Art geen verplichting wordt, maar dat ik er wel gewoon plezier en voldoening uit haal. In de toekomst wil ik graag een expositie doen zodat ik mijn werken aan een breed publiek kan tonen. Het moet dan wel echt een coole expositie worden, 'op z'n Red Bulls'. Voor de rest hoop ik natuurlijk nog veel werken te maken en te verkopen, en misschien uiteindelijk tot een punt te komen waarbij mensen m'n schilderijen niet enkel kopen omdat ze het mooi vinden, maar ook omdat het een waardevolle investering is."

"En als ik echt ver in de toekomst mag kijken? Dan zou ik graag ooit een van mijn werken in een museum zien hangen. Moet de max zijn, toch?"