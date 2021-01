Het parcours

noemen waar de riders een knuckle trick doen, gevolgd door een kleine step down. Het is dus niet de bedoeling om hier zoveel mogelijk te spinnen, maar wel om creatief uit de hoek te komen."

De tricks

"Op de eerste rails verwacht ik heel wat technische 270’s en hardway rotaties . Bij de tweede denk ik dat een paar riders zich zullen wagen aan een flip uit de rail. Op de quarter pipes zullen we waarschijnlijk veel double flips zien. Ikzelf probeerde hier vaak backside hardway van de hielen te roteren. Een heel moeilijke afzet, maar wel eentje die veel punten oplevert. Misschien is er nog een rider die zich hieraan waagt?"

