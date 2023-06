Keep it Riel: 5 tips om te knallen tijdens een fietsrit van 100 kilometer!

"Een rit van 100 kilometer of meer begint met een goede voorbereiding thuis. Zorg dat je genoeg eten en drinken meeneemt, want tijdens zo'n lange rit kan de man met de hamer achter elke bocht schuilen (lacht). Je hebt ongeveer 60 gram koolhydraten per uur nodig om in vorm te blijven. Dat mag zelfs meer zijn. Zonder zelf te gaan aanvullen heeft je lichaam namelijk nooit voldoende koolhydraten om een tocht van 100 kilometer of langer te doorstaan. En bij warm weer drink je best 1 bidon per uur. Dat is ongeveer een halve liter."