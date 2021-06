We vertellen je niets nieuws als we je zeggen dat League of Legends een enorm populair online spel is. Met ongeveer 115 miljoen maandelijkse spelers over de hele wereld blijft de culturele impact van de game toenemen. Voor wie pas komt piepen in de League, zal een game van deze omvang en populariteit veel nuances hebben die onmogelijk in de game zelf kunnen worden uitgelegd via een chatfunctie, waarbij je meer nodig hebt dan alleen het uploaden van schermtips om ze te begrijpen.

De game heeft een hulpbron nodig waarin de belangrijkste termen, uitdrukkingen en slang begrippen die je moet kennen wanneer je de Summoner's Rift aanpakt, opgesomd en uitgelegd worden. Iets om zowel nieuwe als oude spelers te helpen. Iets dat zowel algemene als nichetermen in het spel kan verklaren. De game heeft misschien een soort handige woordenlijst nodig... En daar helpen wij je bij!

Heeft lag je spel verpest?

Lag is een merkbare vertraging tussen een invoer (op een knop drukken, ergens op klikken, enz.) en de actie die je champion onderneemt. Het kan je champion het gevoel geven dat hij langzamer gaat dan de concurrentie, alsof je altijd een stap of twee achterloopt op alle anderen. Lag kan games verpesten vanuit het oogpunt van de consument, want een game die langzamer draait haalt alle plezier uit de beleving.

ADC.

Een ADC (of Attack Damage Carry) verwijst meestal naar de scherpschutterklasse, een langeafstandsgeweer dat in de bottom lane gaat en tijdens gevechten in de rug speelt. Sommige schutters vallen onder deze term, ook al richten ze dezelfde, of soms zelfs meer, magische als fysieke schade aan (denk Kaisa, Kogmaw, on-hit Varus, enz.). De term wordt vaak door elkaar gebruikt met bottom laner, die een magiërklasse is die off-role gekozen werd. In deze gevallen verwijzen mensen vaak naar de bottom laner als een APC (Ability Power Carry), wat gewoon een overdracht van magische schade is.

Jungler never ganks?

Een term die wordt gebruikt wanneer je de jungle van je team al een tijdje niet hebt gezien, terwijl de vijandelijke laner en jungler druk uitoefenen om je te tower diven. Een term die ook wordt gebruikt wanneer de jungler het hele spel aan de zijkant kampeert en de top lane volledig negeert. Hoewel het niet ongebruikelijk is dat dit gebeurt, is dit een term die je vaak alleen hoort van pissige spelers (meestal top laners) wanneer ze zelf een lane 1v1 of 2v2 verliezen.

Tower dives.

Een ‘tower dive’ is wanneer meerdere spelers achter een vijandelijke speler aan gaan terwijl ze onder de bescherming van hun toren staan, daarbij negeren ze de schade die hij aanricht terwijl ze proberen de aggro van het torentje te verknoeien en terzelfder tijd de tegenstander te doden. Dit moet je niet proberen, tenzij de vijand erg weinig HP heeft, jij en je team goed op elkaar zijn afgestemd, of je gewoon zo sterk bent dat je de schade van het torentje toch kunt negeren.

Twitch chat weet het weer beter?

Twitch chat kan erg polariserend zijn, waarbij sommigen het leuk vinden, terwijl anderen er een zodanige hekel aan hebben dat ze het elke stream uitschakelen. Met name streamers kunnen Twitch-chat anders bekijken, afhankelijk van hun community of de community van de game. Deze term verwijst naar hoe gemakkelijk het is om het verleden te voorspellen als je een toeschouwer bent en niet de persoon die speelt, waarbij je hen bekritiseert vanwege hun keuzes of fouten.

Backseat gaming?

Deze term betekent iemand vertellen hoe hij een spel moet spelen en waar hij heen moet, terwijl je niet echt de baas bent. De persoon op de achterbank wil vaak degene zijn die speelt in plaats van de persoon die de touwtjes in handen heeft. Hoewel backseat gaming niet iedereen treft die videogames speelt, aangezien er een publiek voor nodig is, is het iets dat een meerderheid van streamers en content creators treft.

Lane freeze.

Dit is wanneer een laner de minion aanvalsgolf vertraagt door te beïnvloeden welke minions welke minions aanvallen. Hiervoor moet je minions op een strategische manier op het allerlaatste moment raken, zodat je de vijandelijke laner in één positie kunt houden. Het doel hiervan is om zowel de vijandelijke laner in positie te brengen voor een potentiële geallieerde gank als om ze eenvoudigweg buiten bereik te houden voor XP en het goud van de minions.

Area of Effect (AoE).

Een term die wordt gebruikt voor het gebied waarin een aanval of vaardigheid reikt. Een AoE-vaardigheid kan meerdere doelen raken en wordt vaak beschouwd als zeer krachtig. In die mate zelfs dat het de gang van het spel kan veranderen.

ARAM?

All Random, All Mid (of ARAM) is een spelmodus waarbij er maar één lane is, champions sneller goud winnen, sneller een level omhoog gaan en iedereen op niveau drie begint. Het vechten kan dus meteen beginnen. Het is een meer chille spelmodus waarin beide teams om de beurt gevechten verliezen en torens innemen totdat een team een groot gevecht wint en kort daarna voor de overwinning gaat. De games zijn veel korter dan die in Summoner's Rift en vereisen lang niet zoveel focus, omdat minions kills en cross-map-spelers niet belangrijk zijn. Soms is een team gewoon gezegend met betere champions en verslaan ze het vijandige team binnen de 15 minuten.

Blind pick.

Dit betekent dat je een champion moet kiezen voordat je vijandelijke laner dat doet. Dit kan erg slecht uitdraaien als de vijand een counter kiest voor je champion. Blind pick wordt dus vaak als riskant beschouwd, tenzij de champion die je kiest waanzinnig OP is. Blind picken kan ook handig zijn bij het kiezen van een sterke flex pick, waardoor de vijand gedwongen wordt een counter te kiezen die al dan niet nuttig is of een krachtige blind pick ongestraft laat.

Trash talk in all-chat?

All-chat is de functie die je gebruikt om met alle spelers, zowel vijanden als bondgenoten te praten. Het is niet ongewoon om te zien dat mensen onzin verkopen of opvliegen in all-chat als dingen niet gaan zoals ze willen, of ze niet gerespecteerd worden door hun tegenstander, of iemand in hun team gaat lopen met veel moorden en torengoud. Riot Games deelt regelmatig chatverboden uit aan trashtalkers en opvliegende spelers die deze functie royaal gebruiken.

Flash on D.

Dit verwijst naar het debat over het al dan niet spelen van je summoner-vaardigheid 'Flash' met de D- of F-toetsen. Hoewel dit tegenwoordig meer weg heeft van een meme, duiken er af en toe discussies op over de vraag of je met Flash op D of F moet spelen. Interessant om op te merken is dat de beste Koreaanse pro's met Flash op F spelen, terwijl de top LCS (NA)-professionals met Flash op D spelen. Bovendien speelt de grootste LOL-speler aller tijden en drievoudig wereldkampioen, T1 Faker, met Flash op F. Gevraagd naar zijn mening over Flash op D of F, vergelijkt Faker al wie met Flash op D speelt met mensen die van muntchocolade houden.

B (back).

Dit is de Recall functie die alle spelers hebben waarmee ze onmiddellijk naar hun basis kunnen terugkeren nadat ze stil hebben gestaan en de bezwering in totaal acht seconden gechanneld hebben. Je kunt dit oproepen door op de Recall-knop naast het portret van je champion te drukken of door gewoon op de B-toets op je toetsenbord te drukken. Elke beschadiging of verplaatsing annuleert de terugroepactie en vereist dat het proces van voren af aan hervat wordt.

RGB everything?

Dit is een populaire meme in de PC gaming wereld vanwege de trend om hardware de mogelijkheid te geven om van kleur te veranderen, of het nu muizen, toetsenborden, headsets, GPU's en zelfs muismatten zijn. De trend werd zo belachelijk dat bedrijven in gamingapparatuur dingen begonnen uit te brengen met een RGB-functie, gewoon om er een te hebben. RGB staat voor Rood Groen Blauw en wordt in veel domeinen gebruikt, maar wordt als meme specifiek in de gamingwereld gebruikt.

Creeps (and CS).

Dit is een term om het aantal lane minions en junglemonsters te tellen die een speler heeft gedood. Dit is belangrijk om bij te houden, omdat het een directe manier is om te vergelijken hoe de laners en de junglers zich tot elkaar verhouden. Een hogere CS/min-score betekent meestal dat je de lane hebt gewonnen, tenzij je een aantal vroege 1v1's verliest. Over het algemeen zijn ongeveer 15 minions evenveel goud waard als een solo-kill.

1-3-1 and 1-4.

Er zijn termen die hand in hand gaan met split-pushing (als team meerdere lanes pushen). 1-3-1 is een opstelling waarbij drie teamgenoten in het midden pushen terwijl de andere twee op de bovenste en onderste lane pushen. Deze tactiek werkt goed als beide spelers in de solo lanes hun Teleport summoner-vaardigheid gereed hebben. 1-4 is vergelijkbaar, maar dan zijn er vier leden die centraal pushen (meestal om zicht te hebben op kaartdoelen) en één die een solo lane pusht, met als doel de aandacht te vestigen op de persoon die alleen is, zodat de andere vier teamgenoten de kill kunnen ruilen voor een belangrijk doel, een toren of een inhibitor.

EU > NA.

Dit is een uitdrukking die synoniem is geweest met westerse LOL sinds Europa het wereldkampioenschap won in seizoen 1. Voor het grootste deel van deze game heeft Europa een competitie of twee voorsprong op Noord-Amerika en recente gebeurtenissen zullen dat staven: Europa haalt twee jaar op rij de wereldfinale, in 2018 en 2019, en de halve finale in 2020. Noord-Amerika daarentegen heeft meestal alle moeite om de groepsfase te overleven.

ELO?

Dit is een rating systeem dat in veel spellen (inclusief schaken) wordt gebruikt om de vaardigheid van een speler te bepalen ten opzichte van de algemene spelersbasis. Wie een hogere ELO heeft, heeft meer kans om het te maken als prof. Een term die vaak bij ELO wordt gebruikt, is MMR of Matchmaking Rank, hoewel het belangrijk is op te merken dat dit twee totaal verschillende dingen kunnen zijn.

Getting your penta stolen.

Een van de ergste gevoelens in het spel is dat je opduikt in een teamgevecht en de omroeper een drievoudige kill hoort roepen, gevolgd door een quadra-kill, waarbij een teamgenoot de laatste klap uitdeelt en met alle eer – die van jou – gaat lopen. Een penta-kill is wanneer je het hele vijandelijke team doodt voordat een van hen respawnt, iets wat niet vaak gebeurt. Dergelijke in-game-prestaties bestaan niet buiten je rang, dus penta-kills zijn altijd mooi meegenomen. Een penta-kill krijgen is de ultieme ego-boost en geeft je het recht om behoorlijk wat op te scheppen. Als dat dus gestolen wordt door een van je eigen teamgenoten is dat een van de grootste vormen van verraad die in LOL bestaan.

Facechecking?

Dit betekent een bush, de vijandelijke jungle of de Fog of War binnengaan zonder zicht op het vijandelijke team. Dit houdt grote risico’s in, maar kan ook veel goede, relevante informatie voor je team opleveren als je het gebied afschermt en visie opzet. Maar facechecken loopt vaak rampzalig af, zoals de meeste LOL-spelers kunnen bevestigen. Weeg het risico af voordat je besluit om dat bosje te controleren en beslis of je dat gevecht wel of niet kunt aangaan als het misgaat.

