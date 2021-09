Liam Everts: "Wat een eer om aan de start van de MXoN te mogen staan!"

Afgelopen weekend vereeuwigde Liam Everts z'n MX2 -debuut met een knappe 13e plaats in Sardinië. En deze week staat er alweer een belangrijke 'first' op de planning van onze rising star. Op zaterdag 25 en zondag 26 september verdedigt hij namelijk onze driekleur op de Motocross of Nations (MXoN) in Italië, één van de grootste MX-events van het jaar. Of hij er klaar voor is? Reken maar van yes!

Je mag binnenkort ons land voor het eerst verdedigen op de Motocross of Nations. Hoe voelt dat?

"Het is natuurlijk een hele eer om aan een wedstrijd van dit formaat te mogen meedoen. Deze springt er echt bovenuit in het seizoen. Nu misschien net iets minder omdat de Amerikanen en de Australiërs niet komen, maar dan nog is het een hele eer om mee te rijden. Mijn papa Stefan heeft hier vijf keer de overwinning behaald en ook mijn opa heeft deze race al meegereden, dus het is mooi om hen nu te mogen opvolgen."

Hoe anders is de Motocross of Nations anders in vergelijking met een normaal raceweekend?

"De wedstrijd zit helemaal anders in elkaar. Tijdens een gewoon MXGP-weekend heb je normaal 250 WK-piloten die twee dagen lang wedstrijden rijden, maar met Covid is dat nu maar één dag. De Motocross of Nations is een competitie van twee dagen waarbij je drie categorieën hebt. Op de eerste dag heb je de kwalificaties in je eigen klasse. Op dag twee heb je drie manches waarvan je er twee moet meerijden: de eerste is MX2 en MX1 samen, de tweede MX2 en MX Open en de derde MX Open en MX1. Als MX2-piloot rijd ik op zondag dus de eerste en de tweede manche."

Hoe hoog liggen je verwachtingen?

"Niet heel hoog om eerlijk te zijn (lacht). Dit is de eerste keer dat ik aan de MXoN deelneem, en ik kan er op dit moment enkel maar uit leren. Natuurlijk doe ik m'n best om zo hoog mogelijk te eindigen, maar ik heb geen specifiek doel voor ogen. Ik wil me vooral goed amuseren en ervaring opdoen voor de komende jaren."

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Hoe zijn de rollen verdeeld binnen het Belgische team?

"Het Belgische team is last minute eigenlijk nog helemaal veranderd. Een paar dagen geleden is aangekondigd dat Jeremy van Horebeek niet meerijdt, en dat hij vervangen wordt door Cyril Genot. Dan is het dus Cyril, Brent Van Doninck en ikzelf. We kunnen allemaal goed met elkaar overweg, maar er is tot nu toe nog geen specifieke rolverdeling afgesproken. Iedereen heeft gewoon één doel voor ogen: het onderste uit de kan halen en het zo goed mogelijk doen tegen de andere sterke ploegen. We geven het beste van onszelf en dan zien we wel wat het resultaat is."

Wie zijn je grootste concurrenten?

Ik denk dat vooral team Holland en Italië heel sterk zullen zijn. Die landen hebben een heel compleet team daar en zijn volgens mij de gevaarlijkste tegenstanders voor de trofee.

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Hoe bereid je je fysiek en mentaal voor op zo’n grote wedstrijd?

"Op fysiek vlak is deze wedstrijd voor mij eigenlijk niet anders dan andere wedstrijden. Ik rijd zowel op zaterdag als op zondag, zoals altijd. Het enige verschil is dat de wedstrijden nu wel iets langer zijn, maar die in Sardinië - mijn WK-debuut - waren dat ook. Geen probleem dus!"

"Op mentaal vlak probeer ik mezelf er gewoon aan te blijven herinneren dat ik niet veel te verliezen heb en dat ik er vooral ben om ervaring op te doen. Niet te veel stress, gewoon genieten en me amuseren."

Wat zijn je sterktes op de motor?

"Ik denk dat ik technisch heel goed ben, dat ik een redelijk complete piloot ben. Dit weekend wordt het natuurlijk niet makkelijk tegen de MX2 GP-piloten en de MX1-piloten die al zoveel ervaring hebben. Bovendien staan die waarschijnlijk ook fysiek iets verder omdat ze al wat ouder zijn. Maar ik heb zeker ook m'n sterktes."

"Natuurlijk zijn er ook altijd werkpunten, zaken die beter kunnen. Op dit moment is dat de staart bij mij, maar die begin ik wel wat beter onder de knie te krijgen. We zullen zien hoe het volgend weekend gaat. Er wordt alleszins aan gewerkt!"

Waar denk je aan als je op de motor zit?

"Ik zet mijn verstand niet helemaal op 0, maar probeer puur op het circuit, de motor en mezelf te focussen. Ik kijk waar ik sneller kan gaan en waar ik een andere lijn kan rijden, om zo gewoon het beste uit mezelf te halen."

Wat is de volgende stap na de MXoN?

"Er staan dit jaar nog zes EK-wedstrijden op het programma. Normaal had ik er maar drie, maar daar zijn er nu nog drie bijgekomen. Die wil ik dus allemaal goed afsluiten en me goed amuseren, maar het is een heel lang seizoen dit jaar dus het wordt zeker nog zwaar voor iedereen."

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool