Stefan Everts werd een onnavolgbare tien keer wereldkampioen motorcross. Nu is het aan Liam om dat legendarische nummer 72 eer aan te doen. Na een sterk seizoen in 2021 is het nu in één rechte lijn naar het wereldkampioenschap MX2. Dat start dit weekend in het Britse Matterley Basin en reken maar dat Liam er zin in heeft. We gingen langs bij hem thuis om te vragen hoe de laatste voorbereidingen lopen, zijn bikes voor 2022 te checken en met open mond naar de ongelooflijke verzameling MX-memorabilia van vader Stefan te kijken. Hangen er bij jou MX bikes aan het plafond? Don't think so!

01 Een nieuw jaar, een nieuw seizoen. Wat is je doel?

"Een nieuw jaar inderdaad. Opnieuw in de MX2. Het is altijd een beetje zoeken om je draai te vinden in het begin van een seizoen. Het doel is om vooruitgang te boeken door het jaar heen. Daar is geen finishplaats aan verbonden. Ik wil gewoon op mijn best rijden en goed omgaan met de spanning van een wedstrijd. Als het even kan, rij ik wel graag weer mee in de Motocross of Nations in Amerika. Plezier hebben in wat ik doe, blijft alleszins het allerbelangrijkste."

"En dit jaar ook het wereldkampioenschap. Het niveau ligt daar een stuk hoger dan in de Europese klasse. Voor mij gaat dat wel een verschil maken. Alles gaat sneller en is zwaarder. Die jongens durven ook al eens een duwtje te geven (lacht). Het wordt niet makkelijk."

Alles draait om progressie en ervaring opdoen. Ik hou wel van een uitdaging. Liam Everts

"Het is moeilijk in te schatten wat je kan verwachten. Er doen jongens mee die al 4 of 5 jaar meedraaien in de MX2. Die weten perfect wat ze kunnen en waar te gaan en staan. Alles draait om progressie en ervaring opdoen. Ik hou wel van een uitdaging."

02 Hoe ziet zo’n wedstrijdweekend eruit voor jou?

"Het is nieuw voor mij dit jaar. Ik heb altijd het EK gereden en dat was op één dag. De vrije training, testtraining, eerste reeks en tweede reeks. En dan zat het erop. Nu is het over twee dagen met een vrije training, testtraining en quali-reeks op dag één en warm-up, eerste reeks en tweede reeks op dag twee. Tussen de reeksen door is het even bekomen in de trailer en je klaarmaken voor de volgende sessie. Dat zijn twee dagen waar je een dik anderhalf uur moet rijden, wat een aanpassing is voor mij. Ik ga het proberen goed op te bouwen en niet direct volle bak over mijn limieten te gaan."

03 Zijn er nog werkpuntjes voor het komende seizoen?

"Het trainen loopt goed. Ik moet de motor nog wat gewoon worden op sommige delen van het circuit, maar dat is een kwestie van tijd. Eens ik mijn plaats gevonden heb en alles klikt, kan ik progressie boeken."

04 Wie zijn dit jaar je grootste concurrenten?

"Moeilijk te zeggen, want veel van mijn concurrenten blijven in hun klasse. Ik ben een van de weinigen die de overstap maakt naar het WK. Ik zal het wel zien tijdens het seizoen. Op een manier ben ik zelf mijn grootste concurrent. Ik ben erg veeleisend. Ik leg de lat hoog. Ik wil dat ik op m’n best ben in het weekend en niet als een idioot aan het rondrijden ben (lacht). Ik start altijd om te winnen, maar die kans is er nog niet. We moeten eerst opbouwen naar een top 10 en dan blijven pushen. Volgend jaar, of het jaar daarop, wil ik zeker rijden om te winnen."

05 Zijn er wedstrijden waar je enorm naar uitkijkt?

"Ik kijk uit naar Argentinië. Ik hoor dat het een mooie omgeving en circuit is en in het algemeen één van de mooiste Grand Prix die ertussen zit. Het zand van Lommel en mijn thuis-GP vind ik ook altijd mooi. Waar ik heel hard naar uitkijk is Motocross of Nations in Amerika dit jaar. Ik hoop dat ik mag gaan, maar dat zullen we in september wel zien."

Je moet geloven dat je de beste bent en het beste uit het hek gaat komen. Liam Everts

06 Wat gaat er door je heen aan het starthek?

"Je bent zenuwachtig en erg gefocust tegelijk. Er staat 39 man rond je die hetzelfde gevoel heeft natuurlijk. Je moet geloven dat je de beste bent en het beste uit het hek gaat komen. Dit ligt vooral aan je startpositie en techniek en hier werk ik nog altijd aan. Ik hoop dat ik dit jaar een paar goede starts kan laten zien. Je hoeft geen beer zoals Herlings te zijn om op kop te starten. Het draait niet altijd om hoe sterk en dapper je bent, maar ook puur om reactievermogen en techniek.

07 Hoe ga je om met een tegenslag?

"Hoe moeilijk het ook is, je kan het niet meer veranderen. Ik kijk dan naar het volgende weekend en probeer eruit te leren. Als ik een moeilijk weekend achter de rug heb, kom ik gewoon twee keer zo goed terug."

08 Hoe groot is de impact op je persoonlijke leven?

"Alles draait rond de cross. In de week doe ik alles in functie van mijn trainingen. Met de nodige rust natuurlijk. En opbouwen naar het weekend, anders ben je niet in vorm."

"Voor vrienden maak ik altijd tijd. School heb ik via thuisstudie en de examencommissie gedaan. Met momenten mis ik wel de tijd met vrienden op school, het sociale aspect, maar daar heb ik voor gekozen en ik ben gelukkig met die keuze. Op de cross heb je ook je leventje, dus dat compenseert wel."

09 De naam Everts is iets speciaals natuurlijk. Hoe ga je daarmee om?

"Mijn familienaam brengt druk met zich mee natuurlijk. Maar eens ik aan het racen ben, verdwijn ik in mijn bubbel en focus ik enkel nog op mezelf, mijn motor en het circuit. Maar het blijft iets speciaals."

10 Je bent de hoofdprijs in een coole quiz. Wat kunnen je fans verwachten van een dag in jouw spoor?

"Dat wordt echt dikke fun. Ik wil die passie voor motorsport tastbaar maken. Samen dat circuit onveilig maken natuurlijk, op maat van elke rider, maar ook mijn ervaringen delen. Ik kijk er echt naar uit!"

