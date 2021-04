Liam Everts krijgt Red Bull-helm van vader Stefan: "Een grote eer!"

. En dat willen we natuurlijk op alle mogelijke manieren ondersteunen. Want vleugels geven is wat we doen. Om die samenwerking te vieren kreeg Liam een gepersonaliseerde helm. En wie beter om die te overhandigen dan zijn vader én tienvoudig wereldkampioen motocross

We geloven helemaal in het talent van Liam Everts . En dat willen we natuurlijk op alle mogelijke manieren ondersteunen. Want vleugels geven is wat we doen. Om die samenwerking te vieren kreeg Liam een gepersonaliseerde helm. En wie beter om die te overhandigen dan zijn vader én tienvoudig wereldkampioen motocross Stefan Everts ?

Liam: "Deel uitmaken van de Red Bull family is een grote eer. In de motocross alleen al zijn dat grote namen. Met die helm mogen rondrijden is dus en droom die uitkomt. Echt iets speciaals. Dat ik ook zo mijn vader opvolg maakt het extra cool."

Liam: "Yes! Een klasse hoger dit seizoen. De motivatie is er, dus nu nog even wachten tot wanneer we aan de bak mogen. Hard trainen dus nu, en dan knallen in de wedstrijden!"

Stefan: "Het is belangrijk om geen al te grote verwachtingen te hebben, want die kunnen alleen maar tegenvallen. Als we realistisch zijn, moeten we mikken op een top 5. En wie weet komt er onverwachts wel eens iets meer uit de bus. Het wordt knokken!"

Liam: "Het doel is om te bouwen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want er komen veel riders terug van MX2 naar EMX250. Het gaat dus erg hard gaan. Maar met geduld en hard werken denk ik dat we ons zeker kunnen laten zien. Alles is er. Het is een kwestie van tijd nemen om de puzzel te maken en alles te laten passen."

Stefan: "Er is nog werk aan de winkel natuurlijk. Liam moet nog veel ervaring opdoen en beter leren presteren onder de druk die hij door zijn naam meekrijgt. Maar de passie is er, samen met de inzet en de discipline. Hij heeft ook de feeling, het talent en het inzicht in zijn DNA zitten."

