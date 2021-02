Lionel, hoe ben je in de Zwift-wereld gerold?

"Ik neem deel aan een wekelijkse competitie op Zwift genaamd CVR, ik kwalificeerde me voor hun Wereldbekerfinale in Vancouver, Canada en won die! Dat opende een paar deuren voor mij in de Zwift-wereld en ik werd door Canyon gekozen om kopman te worden van hun eerste Esports-team."

"Ik neem deel aan een wekelijkse competitie op Zwift genaamd CVR, ik kwalificeerde me voor hun Wereldbekerfinale in Vancouver, Canada en won die! Dat opende een paar deuren voor mij in de Zwift-wereld en ik werd door Canyon gekozen om kopman te worden van hun eerste Esports-team."

"Ik neem deel aan een wekelijkse competitie op Zwift genaamd CVR, ik kwalificeerde me voor hun Wereldbekerfinale in Vancouver, Canada en won die! Dat opende een paar deuren voor mij in de Zwift-wereld en ik werd door Canyon gekozen om kopman te worden van hun eerste Esports-team."

Wie is jouw rolmodel/inspiratiebron?

"Lado Fumic is een voormalig mountainbiker, meervoudig Duits kampioen. Ik heb hem altijd als een inspiratiebron gezien omdat hij in staat was om op het hoogste niveau van zijn sport te concurreren terwijl hij een succesvol marketingbedrijf runt. Persoonlijk vind ik dat zo’n evenwicht vinden nog indrukwekkender is dan de resultaten in de race!"

"Lado Fumic is een voormalig mountainbiker, meervoudig Duits kampioen. Ik heb hem altijd als een inspiratiebron gezien omdat hij in staat was om op het hoogste niveau van zijn sport te concurreren terwijl hij een succesvol marketingbedrijf runt. Persoonlijk vind ik dat zo’n evenwicht vinden nog indrukwekkender is dan de resultaten in de race!"

"Lado Fumic is een voormalig mountainbiker, meervoudig Duits kampioen. Ik heb hem altijd als een inspiratiebron gezien omdat hij in staat was om op het hoogste niveau van zijn sport te concurreren terwijl hij een succesvol marketingbedrijf runt. Persoonlijk vind ik dat zo’n evenwicht vinden nog indrukwekkender is dan de resultaten in de race!"

Hoe ziet een gemiddelde trainingsweek er voor jou uit?

"Tijdens het Zwift Racing League-seizoen ziet de week er altijd hetzelfde uit. Maandag is racedag, dinsdag is recuperatiedag. Woensdag, donderdag en vrijdag focus ik op specifieke intensiteitstraining, zaterdag is een rustdag en op zondag heb ik een rit ter voorbereiding op de volgende race."

"Tijdens het Zwift Racing League-seizoen ziet de week er altijd hetzelfde uit. Maandag is racedag, dinsdag is recuperatiedag. Woensdag, donderdag en vrijdag focus ik op specifieke intensiteitstraining, zaterdag is een rustdag en op zondag heb ik een rit ter voorbereiding op de volgende race."

"Tijdens het Zwift Racing League-seizoen ziet de week er altijd hetzelfde uit. Maandag is racedag, dinsdag is recuperatiedag. Woensdag, donderdag en vrijdag focus ik op specifieke intensiteitstraining, zaterdag is een rustdag en op zondag heb ik een rit ter voorbereiding op de volgende race."

"Als Zwift-renner rijd ik vaak erg laat ‘s avonds en het is best moeilijk om na zo'n rit goed te slapen. In sommige gevallen is het dus beter om nog een extra dag te voorzien om te herstellen."

"Als Zwift-renner rijd ik vaak erg laat ‘s avonds en het is best moeilijk om na zo'n rit goed te slapen. In sommige gevallen is het dus beter om nog een extra dag te voorzien om te herstellen."

"Als Zwift-renner rijd ik vaak erg laat ‘s avonds en het is best moeilijk om na zo'n rit goed te slapen. In sommige gevallen is het dus beter om nog een extra dag te voorzien om te herstellen."

Hoe ziet jouw Zwift pain cave eruit?

Wat is jouw FTP?

Wat is jouw beste prestatie op Zwift?