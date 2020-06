Dit zijn de meest gespeelde Champions in League of Legends

League of Legends laat je ondertussen tussen uit meer dan 140 Champions kiezen. Wij doken in de statistieken en dit zijn de acht meest gespeelde. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom kiezen we ze? En hoe vaak worden ze gebanned?

De tweede vaakst gekozen champion is de rusteloze geest uit de Shadow Isles: Thresh. Hij is een supportive Champion die altijd vergezeld moet worden en staat gekend om zijn sluwe en sadistische aard. Wat misschien een en ander zegt over de gemiddelde League of Legends-speler. Een catcher, een korte-afstandsvechter met een stevig incasseringsvermogen die schittert in het manipuleren van de positie van zichzelf, zijn teamgenoten en zijn vijanden.

