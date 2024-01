Lopen na een fietstraining voelt helemaal anders aan dan een gewone run. Het is daarom belangrijk om daarop te trainen. Je loopschoenen aantrekken na trainingsritje is niet alleen tijdefficiënt, want je doet twee trainingen na elkaar, het is ook een doelgerichte voorbereiding op de triatlon. Zeker in de weken naar een race toe is het belangrijk om koppeltrainingen te doen. Probeer eens volgend setje: 3-4 keer 5 kilometer fietsen gevolgd door 2 kilometer lopen. Zo oefen je de overgang naar het lopen én je wissel!