Op zondag 9 mei is het weer zover: dan lopen we overal ter wereld voor hen die het niet kunnen tijdens de Wings for Life World Run . Met een handige app én een virtuele finishlijn die ons komt inhalen. En zoals elk jaar is ook onze landgenoot Louis Talpe weer van de partij, helemaal klaar om z'n persoonlijk record te verbreken en zo het onderzoek naar ruggenmergletsels te steunen. Lees hieronder het volledige interview !

Wist je trouwens al dat je de Wings for Life World Run dit jaar samen met Louis kan lopen?* Dit is hoe:

Download de Wings for Life World Run app ( voor iOS of voor Android ). Klik op "invite your friends", daarna op "select reward" en "run with an ambassador". Kies met welke ambassador je graag wil lopen. Verstuur je persoonlijke win.gs link naar zoveel mogelijk vrienden. Zodra een vriend zich via jouw link registreert, maak je kans om te winnen. Succes!

*We houden hierbij uiteraard rekening met de maatregelen die op 9 mei 2021 gelden.

Louis, dit is niet de eerste keer dat je meedoet aan de Wings for Life World Run. Wat maakt dat je elk jaar opnieuw aan de (virtuele) startlijn staat?

"Klopt! Deze wedstrijd staat elk jaar met stip in m'n agenda en ik kijk er altijd ongelooflijk hard naar uit. Door de huidige maatregelen is het dit jaar natuurlijk een beetje anders dan anders. Er komt geen fysiek evenement, maar we lopen allemaal apart met een app. Toch ben ik nog steeds even gemotiveerd!"

"Voor mij is de Wings for Life World Run in de eerste plaats een heel leuke challenge die mij motiveert om in vorm te blijven en te trainen. Weten dat je op exact hetzelfde moment loopt als duizenden andere deelnemers ter wereld maakt dit echt een uniek evenement. En daar komt nog eens bovenop dat we geld inzamelen voor een goed doel, namelijk onderzoek naar ruggenmergletsels. Heel leuk én je draagt je steentje bij aan de wereld. Wat wil je nog meer?"

Wat vind je zelf het leukste aan de Wings for Life World Run?

"Het concept waar heel de wedstrijd rond draait: jij loopt niet naar de finish, maar de finish komt naar jou. Het idee dat er voortdurend op je 'gejaagd' wordt, vind ik heel motiverend en dat helpt me altijd een heel eind vooruit. Uiteindelijk bepaal je volledig zelf waar jouw finishlijn ligt, en dat is bij geen enkele andere loopwedstrijd het geval. Een heel originele insteek dus!"

Het idee dat er voortdurend op je 'gejaagd' wordt, vind ik heel motiverend. Louis Talpe

Louis Talpe © Red Bull Content Pool

Hoe sta je tegenover het goede doel waar de opbrengst naartoe gaat, onderzoek naar ruggenmergletsels?

"Lopen voor hen die het niet kunnen: wat een prachtig initiatief! Het feit dat ik zelf vaak loop, maakt dat dit goede doel me nog nauwer aan het hart ligt. Ik ben meer dan enthousiast om m'n steentje bij te dragen en mensen letterlijk op de been te krijgen voor diegenen die de kans niet meer hebben."

Wat is je doel voor de wedstrijd dit jaar?

"Vorig jaar ben ik 21 km ver geraakt voordat de finishlijn me inhaalde. Dit jaar wil ik het uiteraard minstens even goed doen, en het liefst nog beter (lacht). Dat wordt sowieso niet makkelijk, aangezien ik dit jaar wat minder getraind heb door een behoorlijk pittig werkschema. Maar ik ben van plan om tot het uiterste te gaan, zoals altijd. De dag ervoor ben ik altijd wat zenuwachtig, maar op de dag zelf komt dat 'race day' gevoel naar boven en ben ik gebrand op een goede prestatie. Ik hoop zo'n 12 km per uur te lopen, dus 5 minuten per km. Moet lukken!"

Vorig jaar ben ik 21 km ver geraakt. Dit jaar wil ik het minstens even goed doen, en het liefst nog beter. Louis Talpe

Hoe bereid je jezelf voor op de Wings for Life World Run?

"Ik probeer sowieso doorheen het jaar altijd in topvorm te blijven door vaak te lopen, fietsen en zwemmen. Race day is dan de dag waarop alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen. Ik neem een licht ontbijt en zorg dat ik voldoende suikers en koolhydraten binnen heb om tot het uiterste te kunnen gaan. Een frisse Red Bull voor de start en tussendoor nog wat energy gels, en we zijn er helemaal klaar voor!"

Nieuw dit jaar is dat mensen de kans krijgen om samen met jou te lopen - met respect voor de geldende maatregelen uiteraard. Zin in?

"Absoluut! Sowieso vind ik het altijd leuker om samen met iemand te lopen dan alleen. Dat werkt heel motiverend. En als je dan nog eens hetzelfde streefdoel hebt, is het helemaal top!"

"Ik ben van plan om in de buurt van de Watersportbaan, de Blaarmeersen en/of de Bourgoyen in Gent te lopen. Zo heb je de perfecte combinatie tussen een groene omgeving, harde en onverharde ondergronden en een aangename kalmte. Bovendien ken ik daar ondertussen al goed m'n weg, dus ik ben de perfecte gids (lacht)!"

Wie dus zin heeft om samen met Louis Talpe de Wings for Life World Run te lopen, kan zich daar vanaf nu voor inschrijven. Het enige wat je hoeft te doen, is de app downloaden en de stappen hierboven volgen!