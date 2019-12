Ludo Mariman: “Hiphop is de punk van vandaag”

Je zou het hem vandaag niet meteen nageven, maar eind jaren 70 was het Ludo Mariman die de punk introduceerde in België, als frontman van The Kids. De bekende Yale-sleutel, die vroeger aan zijn oor bengelde, is niet meer en ook zijn wilde haren zijn – letterlijk – vergaan. Maar doorheen ons bezoek aan de expo Punk Graphics: Too Fast to Live Too Young to Die zal één ding blijken: het vuur is er nog.

Punk Graphics © Vincent Everarts

“Verdorie, waar is mijn bril”, foetert Mariman, wanneer we de expo binnenwandelen. Eenmaal hij zijn omgeving scherp kan zien, roept hij meteen: “Aha, daar is Dee Dee al!” Op een projectiescherm is de bassist van de legendarische punkband Ramones het beste van zichzelf aan het geven in zwart-wit. “En hier! The Sex Pistols! Dat waren de grote mannen, hé. Daar keken we naar op.” Rolde hij via hen in de punk? “Eigenlijk was het mijn liefde voor Brits voetbal die me in contact bracht met de beweging. Vroeger kon je van op de luchthaven van Deurne voor 1000 frank (25 euro, red.) een retourtje naar Londen boeken. Als tiener deed ik dat ’s weekends behoorlijk vaak om te gaan kijken naar Chelsea, West Ham en Arsenal. En zo kwam ik op King’s Road terecht, waar ik voor het eerst punkers zag. Hun excentrieke kledij en voorkomen sprak me meteen aan, waarop ik me ben beginnen verdiepen in de muziek.”

Iets later zou Mariman tijdens zijn legerdienst gitaar leren spelen, en op zoek naar speelkansen kwam hij niet lang daarna in contact met Danny De Haes, een twaalfjarige bassist die samen met zijn broer Eddy en twee vrienden Crash vormde. “Ik had een annonce zien staan over een band die een gitarist zocht. Ik weet nog goed hoe verwonderd ik was dat een snotaap van twaalf de deur open deed, toen ik de eerste keer ging repeteren. Maar wat een talent! Het viel me meteen op hoe naturel Danny was. Geen show, geen gedoe, gewoon heel degelijke baslijnen." De gitarist en zanger bleken iets minder talent te hebben, dus werd besloten om met drie verder te gaan. "En welk genre kun je met drie spelen? Punk!” Het is 1976, The Kids zijn geboren.

Hoewel mensen punks tegenwoordig vooral herinneren als een donkere, zwarte beweging, was er juist veel kleur Ludo Mariman

Onze wandeling doorheen de expo brengt ons bij een poster van Eddie and the Hot Rods. “Het was het eerste ‘punkoptreden’ dat ik ooit zag,” zegt Mariman, “in The Marquee Club in Londen. Niettegenstaande hun muziek redelijk poppy was, voelde ik daar een energie die ik nog maar zelden had ervaren – een samenhorigheidsgevoel.”

We passeren posters van de Buzzcocks, UK Subs en The Clash. De felle kleuren vallen op. “Hoewel mensen punks tegenwoordig vooral herinneren als een donkere, zwarte beweging, was dat allerminst zo. Er was veel kleur, want in essentie wilden we choqueren én onze individualiteit in de verf zetten. Dat kon je enkel door er anders uit te zien dan een andere punker. Al waren er natuurlijk wel wat vaste waarden, zoals veiligheidsspelden, ritsen, gescheurde kledij en handgeschreven of geverfde opdrukken.”

Punk Graphics © Vincent Everarts

Wanneer we iets later een voorbeeld van zo’n typische punkuitrusting tegenkomen van de hand van de legendarische modeontwerper Vivienne Westwood, vraagt Mariman lachend aan een suppoost of het shirt te koop is. Ook een muur vol buttons trekt de aandacht van Ludo. “Sommigen hadden er tientallen opgespeld – als waren het militaire medailles.” Of er ook buttons waren van The Kids? “Zeker wel. Er stond ‘Never Mind The Sex Pistols, Here’s The Kids’ op.” De pretogen en grijns van de oude punker verraden een niet-vergane trots.

“Kijk, daar is het!” Om de hoek prijken twee felgele posters ter promotie van Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, in de typische DIY cut-upstijl van Jamie Reid. “Zo herkenbaar. Een schoolvoorbeeld van hoe we alles aanpakten in die tijd. Low-cost. Gewoon alles zelf doen. En onze woede uiten met een scheut humor. Dat was ook belangrijk.”

Ludo Mariman op Punk Graphics © Pieter D'Hooghe

Punk draaide natuurlijk om woede. Na de vrijheid en welvaart van de jaren 60 volgde de oliecrisis in de jaren 70, die door politici van over heel de wereld werd gebruikt om besparingen op te leggen. “Ik werkte sinds mijn vijftiende op de dokken en zag daar de rechtstreekse gevolgen van dat besparingsbeleid. We moesten altijd maar meer doen met minder mensen. Die woede kanaliseerde ik in de muziek. ‘Fascist Cops’ gaat over al die keren dat ik tegengehouden werd door de Rijkswacht – louter om hoe ik er uit zag. Pure discriminatie.”

Joy Division ging er bij mij niet in: dat waren zwartjassen die naar hun voeten stonden te kijken Ludo Mariman

We vragen Mariman of de wereld vandaag weer een goeie portie punk kan gebruiken. Hij antwoordt dat hij zeker parallellen ziet tussen toen en vandaag, maar komt verrassend uit de hoek. “Hiphop is de punk van nu. Het heeft geen zin te staan roepen dat er gitaren moeten zijn. Uiteindelijk draaide punk ook om meer dan muziek. Het was een beweging en die is er vandaag ook weer. Gewoon in een ander genre. En trouwens, er is ook hiphop met gitaren, hé!”

Rondom ons prijken posters van Kraftwerk, Black Flag, Talking Heads en Joy Division. De post-punk en vele vertakkingen waar punk mee verantwoordelijk voor was, krijgen eveneens een plaats in de expo. Maar niet alles kan op evenveel sympathie rekenen van Mariman. “Joy Division? Sorry, maar dat ging er bij mij niet in. Dat waren zwartjassen die naar hun voeten stonden te kijken. De new wave van Joe Jackson kon ik dan weer wel hebben, omdat er goeie melodieën in zaten. Die had punk ook. Ja, punk moest luid zijn, maar ik ben opgegroeid met The Beatles, dus ik ging ook op zoek naar mooie refreinen. En die vond je met hopen in de punk!”

Punk Graphics © Pieter D'Hooghe

De laatste zaal van de expo is er eentje waar Mariman zelf een hoofdrol in speelt: punk in België. Een grote foto van het onvergetelijke optreden van The Kids op Jazz Bilzen in 1978 siert de overgangsmuur. We staan er net iets langer stil dan op andere plaatsen. “Danny was nog maar veertien toen, maar hij komt zo naturel over. Ik smijt net mijn fles whisky het publiek in. Die zal dus wel leeg geweest zijn. (lacht) Er stonden hekkens tussen het podium en het publiek, maar we hadden gewed met de security dat die er niet lang zouden blijven staan. We hebben die weddenschap gewonnen.”

Die dag zou voor de aanwezige punkfans uiteindelijk eindigen in een clash met de politie, en die editie van Jazz Bilsen zou later bekend staan als degene die het einde van het festival inluidde. Teveel heisa. Mariman herinnert er zich echter zelf niet zo veel meer van. “We zijn in de tourbus van The Boomtown Rats terechtgekomen en we hebben héél véél whisky gedronken. Ieren, hé.”

Punk Graphics © Vincent Everarts

“Eigenlijk hebben wij ontzettend veel geluk gehad met The Kids”, gaat Mariman verder. “Eén van onze eerste optredens was in De Groene Michel, een café in Antwerpen dat ging sluiten en nog een laatste week optredens programmeerde. In het publiek stond Alain Ragheno – samen met Paul Ambach de belangrijkste booker van het land – en die stuurde ons de dag nadien een brief. ‘Beste punker, ik wil een demo met u opnemen.’ Ik heb die brief nog altijd en uiteraard hebben we toegehapt. Hij bracht ons binnen bij het platenlabel Philips én zette ons in het voorprogramma van kleppers als Iggy Pop en Patti Smith.” Van die laatste show passeren we iets later de poster.

De Belgische scene was klein toen, maar er heerste grote verbondenheid. “In Brussel en Antwerpen had je een paar belangrijke clubs, en de bands hielpen elkaar daar aan optredens. Toeren in het buitenland was toen nog onbetaalbaar. Wij waren dus al snel groot in België, maar ja, wat stelt dat voor?”

The Kids © Pieter D'Hooghe

Duidelijk genoeg om toch ten onder te gaan, toen Mariman begin jaren 80 zichzelf tegenkwam. “Ik begon naast mijn schoenen te lopen”, geeft hij vandaag toe. “Ik kwam van de dokken en opeens stond ik op podia, en kreeg ik alles wat ik wou. ‘Sex and drugs and rock’n’roll’ was geen adagium voor mij. Het was letterlijk mijn leven. Met The Kids hadden we op een gegeven moment zelfs een tourbus – zo’n grote met een living en bedjes – om van Antwerpen naar Oostende te rijden. (lacht) Gewoon omdat het kon. Maar met mij ging het bergaf, en op mijn laagste punt heb ik ‘There Will Be No Next Time’ geschreven. Een hedonistische song omdat het voor mij toen echt voelde alsof er geen morgen meer zou zijn. Maar ook een song over hoe je het nú moet doen, hoe je nú moet leven. Dat was de essentie van punk: doe het nu, doe het zelf.”

Als ik door de expo loop, kan ik het nog steeds amper geloven dat ik daar deel vanuit maakte Ludo Mariman

Niet veel later zou de band ermee stoppen, maar ook punk was toen ver over zijn hoogtepunt heen. Begin jaren 80 werd het volgens Mariman gekaapt door ‘weekendpunks’ – mannen die in de week strak in het pak aan hun bureau zitten om dan in ’t weekend te doen alsof ze echte punkers zijn. De kous was af, de punk was dood, maar het leefde wel verder in verschillende andere genres.

Mariman kijkt vandaag met de nodige verwondering terug op die periode. “Als ik nu door die expo loop en ik herbeleef al die momenten, die op zo’n korte tijd zoveel teweeggebracht hebben, kan ik het nog steeds amper geloven dat ik daar deel vanuit maakte. En dat ik het overleefd heb. Daar ben ik trouwens heel blij om.”