Binnenkort trekken ze met hun drieën op tournee, maar wanneer Sabina ‘Chibi’ Nurijeva (21), Charlotte ‘Meyy’ Meyntjens (19) en Ikraan Haji (22) op een regenachtige zaterdag één voor één BarBeton in Brussel binnensijpelen, vallen ons evenveel verschillen als gelijkenissen op.

Chibi Ichigo (Japans voor ‘kleine aardbei’) leverde afgelopen zomer Legenda af, een knap album vol frisse hiphop in het Russisch – genomineerd voor Best Album op de Red Bull Elektropedia Awards . Ikraaan werd met haar getroebleerde Nederlandstalige r&b dan weer geselecteerd voor De Nieuwe Lichting, terwijl ze zich met haar HAPPY PILL EP vorig jaar eveneens tot de genomineerden mocht rekenen op de Red Bull Elektropedia Awards. Meyy maakt ten slotte kwetsbare neosoul en debuteerde zopas met de EP Spectrum. Samen gelden ze als de jonge beloften van de Belpop.

Chibi Ichigo © Jennifer Kesteleyn

Kennen jullie elkaar eigenlijk goed?

Chibi Ichigo: “Ikraan heb ik leren kennen op een optreden van Zwangere Guy. Nadien is ze nog op mijn kot beland. Charlotte zie ik nu voor het eerst.”

Meyy: “Ik was Ikraaans voorprogramma op de release van haar EP.”

Ikraaan: “Maar uiteraard kennen we elkaars muziek door en door. Dat is vrij essentieel, als je met elkaar gaat touren.” (lacht)

Jullie wonen alle drie in Brussel. Toeval, of is dit tegenwoordig echt de muzikale place to be?

Chibi Ichigo: “Het is alleszins niet de reden van mijn verhuis. Al mijn vrienden wonen hier, en ik hou van de stad. Iedereen komt hier van overal en nergens. In Stokrooie, waar ik vandaan kom, stonden we bekend als ‘die ene Russische familie’ en gaven mensen mij complimenten over mijn Nederlands. Dat zal ik hier niet snel meemaken.”

Ikraaan: “Mechelen is net zo. Mijn mama wordt door de buren aangesproken op haar demonische kinderen – gewoon omdat mijn zus en ik ons anders kleden. In Brussel word ik nooit scheef bekeken.”

Ikraaan © Jennifer Kesteleyn

Hoe kwamen jullie op het idee om samen te touren?

Meyy: “We zitten alle drie bij Busker Bookings, en daar vonden ze ons bij elkaar passen. Ik snap wel waarom: we zijn jong en urban.”

Chibi Ichigo: (knikt) “Onze muziek klinkt helemaal anders, maar we delen een vibe. We zijn alle drie compromisloos onszelf. En we zijn drie vrouwen. Al zou het daar niet om mogen draaien.”

Ikraaan: “Gender is overrated as fuck. Ik weiger mezelf te promoten als ‘een vrouwelijke artiest’. Mensen komen voor de muziek, ons geslacht is irrelevant.”

Meyy: “Anderzijds vind ik het wel cool dat er een tegenbeweging aan de gang is en dat vrouwelijke artiesten meer in de spotlights komen te staan.”

Meyy © Jennifer Kesteleyn

Is het anno 2020 makkelijker om als jonge artiest door te breken?

Ikraaan: “Dat denk ik wel. Sociale media zijn daarin superbelangrijk. We weten hoe we onszelf moeten verkopen. Al heb ik het gevoel dat ik veeleer per ongeluk het juiste doe. Ik val op door mijn kledij en make-up, zonder dat bewust na te streven.”

Chibi Ichigo: (knikt) “Bij mij zit er evenmin een strategie achter, maar sociale media zijn zeker handig. Instagram is onze portfolio.”

Meyy: “Als je veel volgers hebt, bereik je sneller luisteraars. Het maakt alles een beetje makkelijker.”

Chibi Ichigo: “Vroeger moest je soms vijftien jaar bezig zijn om ietwat bekend te worden. Nu kan je met één song viraal gaan, maar de dag erna alweer vergeten zijn.”

"Ik schrik ervan hoe weinig belang mensen hechten aan je teksten van zodra je in het Engels zingt. In het Nederlands komt de inhoud veel harder binnen" Meyy

Ikraaan, toen ik je vorig jaar voor het eerst sprak, had je nog last van podiumvrees. Intussen heb je een alter ego gecreëerd dat je het nodige zelfvertrouwen geeft als performer.

Ikraaan: “Dat alter ego is zowel een zegen als een vloek. Ik heb het in het leven geroepen om een traumatische gebeurtenis te verwerken. Maar tegelijk ben ik er ontzettend door gegroeid als artiest. Nu heb ik echt zin om op te treden.”

Chibi Ichigo: “Ik zou het niet kunnen, zo’n alter ego creëren. Ik zou niet weten wie of wat. Laatst gaf iemand me wel een mooi advies: ‘Je bent van nature introvert, maar probeer op het podium de extraverte versie van jezelf te zijn.’ Dat ga ik zeker proberen. Ik geniet intussen al wat meer van optreden, maar van zodra er één ding misgaat, kruip ik weer helemaal in mijn hoofd.”

Meyy: “Oh, ja. Als ik een piep hoor, wil ik de microfoon gewoon laten vallen en weglopen. Eenmaal op het podium begin ik over alles te twijfelen. Ben ik wel goed aan het zingen? Amuseren de mensen zich?”

Ikraaan: “Dat mag je echt niet doen! Mij helpt het om me in te beelden dat ik zelf in het publiek sta. Wat zou ik zelf van mijn show vinden? Het mag absoluut niet saai zijn. Iedereen wil geëntertaind worden. Mooi zingen is niet genoeg. Niet dat je per se de clown moet uithangen, zoals ik, maar met de juiste bewegingen, expressie en bindteksten kom je al een heel eind.”

Chibi Ichigo: “Ik ben gestopt met praten tussen mijn nummers. Ik heb tegenwoordig visuals, zodat ik niets meer moet zeggen.”

Ikraaan: “Je hoeft niet ‘handjes in de lucht’ te roepen, hé. Maar je kan niet zomaar al je nummers na elkaar aframmelen. Mensen hebben een connectie nodig, al is het maar via lichaamstaal. Ik was laatst op het optreden van FKA twigs. Ze heeft tijdens haar show geen woord gezegd, maar ze had zo’n indrukwekkende uitstraling dat dat ook niet nodig was.”

Meyy, Ikraaan & Chibi Ichigo © Jennifer Kesteleyn

In het Nederlands optreden lijkt me nog een pak enger.

Chibi Ichigo: “Absoluut. Mijn volgende EP, die in maart verschijnt, wordt bijna volledig Nederlandstalig. Aanvankelijk voelde dat heel oncomfortabel. In het Russisch is het makkelijk om over diepe shit te praten: er is toch niemand die me begrijpt. Ik voel me veel kwetsbaarder nu, maar daar schuilt net een grote kracht in.”

Meyy: “Ik klink echt als iemand uit een kinderkoor als ik in het Nederlands zing. (lacht) Ik schrik er wel van hoe weinig belang mensen hechten aan je teksten van zodra je in het Engels zingt. In het Nederlands komt de inhoud veel harder binnen. Neem nu ‘Gorik Pt. 1’: in het Engels zou dat gewoon het zoveelste hiphopnummer zijn, maar nu heb je echt het gevoel dat je met Guy aan het praten bent.”

Ikraaan: “In het Nederlands val je meer op en is er minder concurrentie. Niet dat ik het daarom doe, maar het helpt wel. Ik zou het fantastisch vinden om meer Nederlandstalige muziek te horen. Waarom heeft Vlaanderen toch zoveel zelfhaat? We appreciëren onze eigen taal niet eens. Ik wil tonen dat het Nederlands een fucking mooie taal is. Je moet alleen weten hoe je ermee omgaat.”

Meyy, Ikraaan & Chibi Ichigo © Jennifer Kesteleyn

Jullie debuut-EP’s zijn intussen de wereld ingestuurd. Wat nu?

Meyy: “Veel schrijven! Ik hoop snel nieuw werk uit te brengen.”

Ikraaan: “Ik werk aan mijn debuutalbum, dat eind dit jaar moet verschijnen en wordt geproducet door onder meer Justine Bourgeus (Tsar B). Mijn nieuwe muziek klinkt heel anders, volwassener ook. Ik heb niet één Groot Plan, maar ik weet wel dat ik mijn hele leven de artiest ga uithangen. Niet dat ik een BV wil worden. Ik hoef zeker geen zwerm schreeuwende mensen achter me aan. Gewoon zalen uitverkopen en kunnen leven van mijn muziek, dat zou top zijn.”

Chibi Ichigo: “Moest ik superrijk worden van mijn muziek, dan zou me dat niet storen. (lacht) En op mijn zestigste ga ik jazz zingen in Parijs.”