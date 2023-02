Marten Van Riel trakteert Gentse WONDR Care op unieke afterwork

“Ik vond het een hele plezante dag met het team van WONDR Care. In het begin waren ze heel bescheiden over hun niveau, maar ik denk dat ze zichzelf ook verbaasd hebben. Ik vind het het heel leuk om de connectie tussen de sport- en businesswereld te maken en ik deel graag mijn eigen ervaringen. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een bekend gezegde, maar helemaal waar! Bureauwerk of een normale job is ook topsport!"