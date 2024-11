Marten Van Riel op jacht naar eerste T100-wereldtitel

⁠Wat trok je aan in de T100-races en wat inspireerde je om je op deze afstand te richten?

“Wat me aantrekt, is dat ik eindelijk ook op de lange afstand meerdere keren per jaar de competitie kan aangaan met de beste atleten. Ik race graag tegen de besten van de besten, niet gewoon tegen Janneke en Mieke. En waar dat voordien maar één keer per jaar kon in Hawaï zijn er nu meerdere races waar de allerbesten aan de start staan. Dat inspireert mij.”

Hoe verschilt je trainingsschema nu je je richt op de langere afstanden van de T100?

“Eigenlijk is mijn trainingsschema relatief gelijkaardig aan dat van de korte afstanden. Het enige verschil is dat de trainingen langer zijn met lagere frequentie, maar het volume blijft relatief gelijk. En de helft van mijn fietstrainingen zit ik op m’n tijdritfiets in plaats van op de wegfiets.”

Marten Van Riel in Ibiza © PTO

⁠Welke specifieke mentale en fysieke uitdagingen kom je tegen bij deze lange afstanden?

“Het moeilijkste is dat er bovenop het mentale en fysieke veel extraatjes bij komen, en dat je in tegenstelling tot bij de korte afstand geen team of federatie hebt om je te ondersteunen. Ik moet alles zelf regelen: het contact met mijn partners, de reizen, mijn trainer, wedstrijdschema, een voedings- en koelingsstrategie… Ik probeer aan alle details te denken om op alle vlakken 100% te zijn. Maar dat vergt veel tijd en werk.”

⁠Je bent al 2x 1e en 1x 2e geweest in de T100-serie. Hoe beïnvloedt dit je motivatie en strategie voor toekomstige races?

“Ja, dankzij die resultaten sta ik eerste in het klassement. Ik heb een mooie voorsprong, maar om het volledig in eigen handen te hebben, moet ik zondag op het podium eindigen. Doe ik dat, dan win ik de series sowieso. En dat beïnvloedt wel degelijk mijn strategie. In Dubai is het enorm heet en vochtig, waardoor je moet opletten dat je de man met de hamer niet tegenkomt. Om dat te vermijden, ga ik toch wat passiever racen.”

⁠Wat zou het voor je betekenen om wereldkampioen te worden in de T100?

“Héél veel! Het is het eerste jaar dat de T100 series bestaat, en er zijn veel ogen op gericht. Als ik tussen al die grote namen mijn naam als eerste op de erelijst kan zetten, zou dat echt veel betekenen.”

Marten Van Riel wint de T100 race in Ibiza © PTO

⁠Wat zijn je langetermijndoelen binnen de triatlonwereld?

“De komende jaren zie ik mezelf nog richten op die T100 Series. Daarin een consistent jaar draaien, met dan één superpiek per jaar op het WK Iron Man. Want mijn einddoel is om wereldkampioen Iron Man te worden. Liefst in Hawaï, maar Nice spreekt me ook aan, omdat het een ongelooflijk zwaar parcours is. Als ik daar ooit de kroon kan opzetten, zou mijn carrière helemaal compleet zijn.”

⁠Wat is het beste trainingsadvies dat je ooit kreeg?

“Consistency is key. Elke dag hard werken. Het is beter om elke dag iets te doen en aan je droom te werken, dan bijvoorbeeld twee dagen niks en dan een heel lange training. Uiteindelijk ga je na een lange tijd terugkijken op je weg en jezelf verbazen waar je kan geraken door elke dag keihard te timmeren aan je doelen.”

Marten Van Riel op training © Cédric Warlop