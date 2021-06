Dit is waarom je Mass Effect: Legendary Edition moet checken!

De originele Mass Effect-trilogie is een van de grootste sciencefiction-opera’s in de videogamegeschiedenis. De nieuwe Legendary Edition bundelt ze in een naadloos op elkaar aansluitende saga, helemaal geremasterd. Pure nostalgie voor de kenners? Absoluut. Maar tegelijk ook de perfecte tweede kans voor wie dit spektakel aan zich voorbij heeft laten gaan. Lees hieronder waarom je de Legendary Edition zeker moet checken!

Je krijgt de kans om het anders te doen

Heb je de drie games al gespeeld? Ook dan heb je alle reden om terug te keren! Mass Effect is namelijk in de eerste plaats een rollenspel, en dat betekent dat je in deze Legendary Edition de kans krijgt om jouw Commander Shepard helemaal anders te ontwikkelen, andere keuzes te maken, nieuwe relaties te ontwikkelen en ongekende vaardigheden uit te bouwen. En deze keer kan je al bij het begin van je avontuur met een vrouwelijke Shepard starten!

Het verhaal vormt een beter geheel

Omdat je destijds met elke nieuwe Mass Effect het avontuur kon instappen, is de kans groot dat spelers toen niet de volledige beleving kregen of dat sommige verhaalelementen minder naadloos aansloten op gebeurtenissen, acties en keuzes uit eerdere games. Maar in deze Legendary Edition zijn die plooien helemaal glad gestreken. Je speelt dus niet langer drie aparte games, maar wel drie seizoenen van eenzelfde epische sciencefictionserie.

De graphics zijn naar een hoger niveau getild

De originele Mass Effect uit 2007 werd voor de PS3 gemaakt en kreeg dan ook de grootste visuele facelift. De ontwikkelaars noemen het een ‘remake’ terwijl ze de nieuwe versie van nummer 2 en 3 als 'remasters' zien. De trilogie werd in 2012 al eens gebundeld, maar dat was toen nog voor PS3 en Xbox 360. Deze Legendary Edition voert de grapics nu op naar PS4- en Xbox One-standaard, inclusief de optie om ook op PS5 en Xbox Series S/X van de 4K te genieten!

Mass Effect: Legendary Edition © EA

Je krijgt er wat extraatjes bij

Naast de drie games - samen goed voor meer dan 100 uur uitstekende gameplay - omvat de Legendary Edition ook nog eens alle DLC die ergens onderweg aan de trilogie zijn toegevoegd. Een leuk extraatje voor wie all-in wil gaan en deze space opera helemaal wil uitwonen. De enige afwezige is de Pinnacle Station DLC. De broncode daarvan bleek helaas corrupt. Jammer, maar ach...

Je speelt sowieso alleen

Een handvol spelers van de originele games herinnert zich ongetwijfeld dat er ergens nog een multiplayer aan Mass Effect vasthing. Die is in de Legendary Edition niet langer van de partij. Je kan dat jammer vinden, maar wij zijn van mening dat die multiplayer voor Mass Effect pas op de derde plaats kwam. Met de single player op nummer één en een lege buffer op nummer twee.

Het spel is op de juiste plekken getweakt

Sommige gameplaymechanismen kreeg de trilogie pas in de laatste aflevering helemaal goed en zijn nu ook in de eerste twee voorhanden. Zo is er bijvoorbeeld een meer flexibel op elkaar aansluitend rollenspel- en shootersysteem, kan elke klasse nu elk wapen gebruiken, maar blijven specifieke wapenskills nog altijd klasse-exclusief. Een elegante oplossing. Ook verbeterd: de beweging, het dekkingssysteem, de AI van je teamgenoten en het richtmechanisme.

Mass Effect: Legendary Edition © EA

Alles verloopt net iets vlotter

Ook heel welkom is dat er niet langer ontelbare uren verspild worden aan laadtijden. Die laatste zijn namelijk aangenaam ingekort. Bovendien slaat de game je vooruitgang ook veel regelmatiger automatisch op. We hadden liever nog wat sneller kunnen sprinten in non-combatsituaties, maar dat de Mako zich vlotter laat besturen, is voor elke veteraan van het origineel ongetwijfeld al een ‘Hallelujah!’ waard.