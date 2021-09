Matteo Simoni over Rookie: "Motards zijn toch een ras apart"

Op 8 september 2021 verschijnt ' Rookie ' in de filmzalen, de nieuwste dramafilm van de Vlaamse regisseur Lieven Van Baelen. En tot de topcast behoort naast Veerle Baetens en Stefan Degand ook Matteo Simoni . Na z'n wielrennersdebuut onlangs in 'The Runner' kruipt hij deze keer in de huid van Nicky, een veelbelovende MotoGP rider met een adrenalineverslaving die na een zwaar ongeval gedwongen wordt om het rustiger aan te doen.

"Nicky is een persoon die zich volledig overgeeft aan zijn job, zijn passie. En daarin herken ik mezelf heel erg. Met dat verschil dat MotoGP riders natuurlijk echt aan topsport doen en hun leven constant op het spel zetten. Van hun complete overgave ben ik soms wel achterover gevallen. Aan 220 km/u door de straten razen, da's onwaarschijnlijk. Op de set zeggen wij soms tegen elkaar "Komaan mannen, nu spelen we op leven en dood", maar dat is maar bij wijze van spreken. Maar MotoGP riders zoals Nicky nemen dat dus wel letterlijk hé. Toch een ras apart, die motards (lacht). Maar dat het zo'n nieuwe wereld voor mij was, maakte het acteren des te uitdagender."

"Net zoals Nicky heb ook ik m'n broer 16 jaar geleden verloren, en dat was natuurlijk een grote parallel die ik kon trekken. Niet dat ik daar constant aan lag te denken, maar die emotie was wel wat de film vooruitduwde. Ik ben dingen beginnen doen in het leven omdat mijn broer die ook deed, en dat is in Rookie niet anders. Nicky zit op een moto omdat z’n broer dat heel goed kon."

