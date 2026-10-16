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Kijk hier live naar Max Verstappen in de GT World Challenge in Portimão
De viervoudig Formule 1-wereldkampioen kruipt opnieuw achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3, deze keer voor de seizoensfinale van de GT World Challenge. Hier kijk je live mee!
Dit weekend ruilt Max Verstappen de Formule 1 in voor GT3-racing. Hij rijdt met Verstappen Racing de finale van de GT World Challenge Europe in Portimão, Portugal, op zaterdag 17 oktober. Het is zijn eerste race ooit in de GTWC.
Hij deelt de wagen met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Ze vervangen Dani Juncadella en Jules Gounon, die dat weekend in Barcelona rijden voor het WK Endurance.
We komen hier om te winnen, dat blijft altijd het doel.
Portimão: GT World Challenge Europe livestream
Max Verstappen joins the GT World Challenge Europe grid in Portimão for the three-hour season finale.