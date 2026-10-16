Max Verstappen stands beside the Mercedes-AMG GT3 car at the Nürburgring in Germany on 31 March 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
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Kijk hier live naar Max Verstappen in de GT World Challenge in Portimão

De viervoudig Formule 1-wereldkampioen kruipt opnieuw achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3, deze keer voor de seizoensfinale van de GT World Challenge. Hier kijk je live mee!
Geschreven door Red Bull Belgium
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GT World Challenge Europe Season Finale

Portimão hosts the 2026 GT World Challenge Europe season finale, where the final battles unfold and the season’s champions are decided.

Portugal

Max Verstappen

Always keep pushing to improve!

NetherlandsNetherlands
Dit weekend ruilt Max Verstappen de Formule 1 in voor GT3-racing. Hij rijdt met Verstappen Racing de finale van de GT World Challenge Europe in Portimão, Portugal, op zaterdag 17 oktober. Het is zijn eerste race ooit in de GTWC.
Hij deelt de wagen met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Ze vervangen Dani Juncadella en Jules Gounon, die dat weekend in Barcelona rijden voor het WK Endurance.
Quotation
We komen hier om te winnen, dat blijft altijd het doel.
Max Verstappen
Bekijk de kwalificatie live hier en de finale race hier of op YouTube!

Portimão: GT World Challenge Europe livestream

Max Verstappen joins the GT World Challenge Europe grid in Portimão for the three-hour season finale.

Onderdeel van dit verhaal

GT World Challenge Europe Season Finale

Portimão hosts the 2026 GT World Challenge Europe season finale, where the final battles unfold and the season’s champions are decided.

Portugal

Max Verstappen

Always keep pushing to improve!

NetherlandsNetherlands
Stockcar