Ice, (n)ice, baby. Max Verstappen en Pierre Gasly racen on ice.

Het oude kartteam van Max stond klaar met twee karts, customized voor het ijs. De coureurs begonnen zo het seizoen in stijl en gingen snel het ijs op om tijdens de rondjes op de baan een aantal indrukwekkende tricks te laten zien.

Het oude kartteam van Max stond klaar met twee karts, customized voor het ijs. De coureurs begonnen zo het seizoen in stijl en gingen snel het ijs op om tijdens de rondjes op de baan een aantal indrukwekkende tricks te laten zien.

Het oude kartteam van Max stond klaar met twee karts, customized voor het ijs. De coureurs begonnen zo het seizoen in stijl en gingen snel het ijs op om tijdens de rondjes op de baan een aantal indrukwekkende tricks te laten zien.