Meervoudig wereldkampioen kajak Maxime Richard viert de start van de zomervakantie in stijl. Hij ruilde zijn geliefde Lesse in voor zes verrassende trainingslocaties over heel België . Van de wildwaterbaan 'Radja River' in Walibi en de nauwe kanaaltjes in het middeleeuwse Brugge tot peddelen tussen de olifanten in Pairi Daiza en het pittoreske Dinant doorkruisen. Hij waagde zich ook tussen de wakeboarders in Lakeside Paradise in Knokke, waar hij zich liet meesleuren over de jumps in het cable park.

En geen zomer zonder festivals, natuurlijk. Maxime trok net als tienduizenden jongeren naar Sunrise Festival, en pikte vanop het water wat optredens mee. Aan leuke ideeën voor een fantastische zomer geen gebrek. How will you MAX-imize your Summer ?

01 Dinant: home sweet home

“Ik ben geboren en getogen in Dinant. Als ik hier thuiskom, word ik meteen gelukkig. Ik reis heel veel en heb al op heel veel plaatsen in de wereld gekajakt, maar Dinant zal altijd speciaal blijven. Ik kan je niet exact zeggen hoeveel kilometers ik al gepeddeld heb op de Maas, maar het zijn er waarschijnlijk tienduizenden!”

MAX-imize © Antoine Sedran

02 Lakeside Paradise: een moeilijk evenwicht

“Mijn dag in Lakeside Paradise samengevat? Proberen wakeboarden met een kajak. Het moeilijkste was toch wel mijn evenwicht bewaren. Ik ben een paar keer omgerold toen ik bochten probeerde te maken. Maar uiteindelijk was ik er wel mee weg en ging het redelijk vlot. Het was een hele fijne ervaring, ook al hield ik er stijve spieren aan over.”

Maxime Richard, Lakeside Paradise © Antoine Sedran

03 Bruges: kanaaltjes met een indrukwekkend uitzicht

“Sommigen noemen het het Venetië van het noorden, anderen zeggen dat de kanalen de aders van de stad zijn. Als je aan Brugge denkt dan associeer je de stad met water. Dus uiteraard moesten we wel eens peddelen in de smalle kanalen van de stad. Het was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk genoten we van de versnellingen en snelheid terwijl we peddelden onder een ondergaande zon.”

Maxime Richard, Bruges © Antoine Sedran Maxime Richard, Bruges © Antoine Sedran Maxime Richard, Bruges © Antoine Sedran Maxime Richard, Bruges © Antoine Sedran

04 Walibi's Radja River: een unieke wildwaterrivier

“WOW! Peddelen in Walibi’s Radja River is een kinderdroom die uitkomt. Als kajakker wou ik die rivier altijd al eens overwinnen met mijn wildwaterkajak. Het was heel uitdagend door de scherpe bochten en toegegeven, de eerste afdaling was een beetje eng. Ik probeerde een paar keer opnieuw en nadat ik eruit was hoe ik de rechte lijnen aan moest gaan, had ik enorm veel plezier. Mijn vrienden zullen zeker jaloers zijn als ze dit horen…”

MAX-imize © Vision Photography

05 Pairi Daiza: peddelen tussen olifanten

“Peddelen met olifanten, hoe cool is dat!? Ik was een beetje zenuwachtig, want die dieren zijn gigantisch en ik wou hun rust niet verstoren in het water. Gelukkig ging alles vlotjes. Ze waren helemaal niet bang van de kajak en ik had het gevoel dat ik ergens helemaal anders was. Dit is een ervaring die ik nooit zal vergeten.”

Maxime Richard, Pairi Daiza © Antoine Sedran Maxime Richard, Pairi Daiza © Antoine Sedran Maxime Richard, Pairi Daiza © Antoine Sedran

06 Over MAX-imize

“Ik heb het altijd al leuk gevonden om content te maken. En het liefst van al doe ik dat op een speciale manier. Het idee van MAX-imize kwam er met een goede vriend van mij: laten we kajakken op plaatsen waarvan mensen niet verwachten dat we er zouden peddelen. En zo kwam het project tot stand!"

"Momenteel hebben we al 6 locaties bezocht. Ze waren stuk voor stuk geweldig en ik heb er herinneringen aan over gehouden die me altijd bij zullen blijven. Hopelijk komen er snel meer bij! Als ik mijn favoriet moet kiezen, dan zou het Pairi Daiza zijn. Peddelen met olifanten is een lifetime experience.”

Maxime Richard, Dinant © Antoine Sedran