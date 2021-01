Hoe gekker, hoe beter! Gamedesigners geven ons al jaren prettig gestoord tot volledig van de pot gerukt wapentuig op een virtueel presenteerblaadje. En heel soms gaan ze daar net dat tikkeltje te ver in - maar ons hoor je niet klagen!

Dit zijn de 10 meest krankzinnige wapens uit de geschiedenis van videogames!

1. Skippy – Cyberpunk 2077

Je pikt dit pistool toevallig op van een lijk dat je tijdens een side job in de zuidelijke punt van Vista Del Rey vindt in klein steegje. En je herkent het onmiddellijk aan Skippy, een cartoony hologram van een pratende kogel. Dit is een (iets te?) praatgrage en licht onvoorspelbare smart-gun met een vrij hoge damage en een ingebouwde AI die je laat kiezen tussen twee settings: ‘Stone Cold Killer’ (voor headshots) en ‘Puppy Loving Pacifist’.

2. Alle wapens uit Borderlands

Het is onmogelijk om één gek wapen uit de Borderlands-trilogie te kiezen. Deze reeks bracht ons wapens die ons uitscholden, het op een krijsen zetten en uitwerpselen of explosieve hamburgers afvuurden… Er zijn er die op eigen initiatief als een geest-met-kogels achter vijanden aanzweven en er is zelfs een wapen dat andere, zeldzame wapens afvuurt. Een van onze vele, vele favorieten is trouwens de Morning Star uit Borderlands 2, een passief-agressieve sniper.

3. M42 ‘Fat Man’ – Fallout

Zo ongeveer rond de derde game, de eerste 3D-aflevering in de Fallout-serie, moet iemand in het designteam gedacht hebben: “Hoe komt het eigenlijk dat er in deze games geen nucleaire wapens te vinden zijn, terwijl ze zich wel na een nucleaire apocalypse afspelen?” En niet veel later was de M42 ‘Fat Man’ een feit, een soort retro-futuristische katapult die atoombommen richting de vijand stuurt.

4. Dubstep Gun – Saints Row IV

Om de onvermijdelijke vergelijking met Grand Theft Auto toch te vermijden, koos Saints Row ervoor om er bij elk ingrediënt van de game een schepje (of duizend) bovenop te doen. Spelers gingen elkaar te lijf met de ‘Penetrator’, een gigantische paarse dildo, dwongen vijanden met de Boom Chicka hun dekking te verlaten of veranderden een gevaarlijke overmacht met de Dubstep Gun in een relatief weerloos dansende flash mob.

5. Mr. Toots – Red Faction: Armageddon

In Noord-Amerika hebben ze zo'n uitspraak met eenhoorns die regenboogvormige scheten laten. Wel, in Red Faction: Armageddon krijg je ook zo’n kleine eenhoorn – Mr. Toots – die in dit geval regenboogkleurige laserstralen afvuurt. Absurd? Zeker! Maar de damage die ze kunnen aanrichten, valt niet te onderschatten. Al merk je aan de Toots zelf wel dat elk gelost ‘schot’ ook voor je ‘wapen’ niet helemaal pijnloos is...

6. Land Shark Gun – Armed and Dangerous

Voor deze gaan we helemaal terug naar 2003. Het nu veelal vergeten Armed and Dangerous voerde toen een van de eerste absurde wapens op sinds je vlammende doodskoppen in Doom probeerde te ontwijken. De Land Shark Gun liet je een kleine haai in de grond schieten die vervolgens als een agressieve en snel groeiende hogesnelheidsworm naar je doelwit raasde… om daarna terug naar boven te duiken, Jaws style!

7. Haar – Bayonetta

Het lijkt alsof hightech-heks Bayonetta een lederen catsuit draagt, maar eigenlijk is dat gewoon onderdeel van haar kapsel. Yes, deze babe met vuurwapens in elke hand én laarshak geeft het concept van lichaamsbeharing een totaal nieuwe betekenis. Fun fact: Dat haar transformeert in een magische aanval, waardoor Bayonetta altijd heel even - en meestal net off-camera - zonder kleren komt te zitten.

8. Monkey Bomb – Call of Duty

Een speelgoedaapje dat twee cymbalen tegen elkaar slaat tot de batterij op is, klinkt niet echt als een gevaarlijk wapen. Tot je datzelfde aapje ook van een kilo explosieven met ontsteker voorziet. Sinds Call of Duty: World at War is de Monkey Bomb, een tactische granaat, een vaste waarde in de reeks. Je lokt het liefst eerst zo veel mogelijk zombies naar je toe om die vervolgens met één bevredigende knal uit te schakelen.

9. Blitzkrieg – Dead Rising 2

Dead Rising is nog zo’n game waarvan de helft van alle wapens in dit lijstje thuishoort. Na een veel te lange discussie kozen wij uiteindelijk voor de Blitzkrieg, een combo wapen. Eerst monteer je een elektrische batterij op een rolstoel, dan voeg je ook een LMG, een assault rifle of nog beter: een merc assault rifle toe. Sloom, maar jongens, dit wapen kan een ongezien bloedbad aanrichten - helemaal politiek correct, uiteraard.

10. Hand Cannon - Dead Space 2