“Voetbal is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.” – Johan Cruijff

De uitspraken van de Nederlandse legende Johan Cruijff leken altijd heel eenvoudig, maar hadden meestal een diepere betekenis. Een bal overspelen is niet zo moeilijk, maar op het veld constant de makkelijkste optie kiezen, is een stuk lastiger. Wijze woorden, Johan!

“Als een hand de bal raakte, dan was het de hand van God.” – Diego Maradona

Het eerste doelpunt in de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië in 1986 kwam er op een wel heel bijzondere manier. Diego Maradona scoorde door de bal met z'n hand over de uitkomende doelman Peter Shilton heen te duwen, waarna hij juichend wegliep. In die tijd was er immers nog geen VAR om zo’n grove fout te corrigeren. Na de wedstrijd zei de Argentijn dat er misschien wel een hand aan de bal had gezeten, maar dat het dan de hand van God moest geweest zijn. Tja, we zullen het natuurlijk nooit zeker weten...

Diego Maradona

“Als je niet gelooft dat het kan, dan heb je helemaal geen kans om te winnen.” - Arsène Wenger

De Fransman boekte z'n grootste successen als trainer van Arsenal. In 2003/04 werd hij met The Gunners zelfs ongeslagen kampioen. Deze uitspraak van hem zal ons - en waarschijnlijk nog een heleboel andere mensen - voor altijd bijblijven. Als je vertrouwen hebt in een goede afloop, dan is alles mogelijk. Zelfs kampioen worden in de sterkste competitie ter wereld zonder ook maar één keer te verliezen.

“Voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen negentig minuten achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers.” – Gary Lineker

De huidige presentator van Match of the Day scoorde tijdens de halve finale van 1990 tegen West-Duitsland, maar uiteindelijk werden de Engelsen na strafschoppen toch uitgeschakeld. En die nederlaag had hij zelfs jaren later duidelijk nog niet helemaal verwerkt. Het resultaat? Een legendariche uitspraak!

“Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken.” – Johan Cruijff

In de Champions League van 2013 wachtte Ajax geen makkelijke opdracht met Barcelona, AC Milan en Celtic als tegenstanders. Ook oud-speler Johan Cruijff vond het een lastige poule, maar zag de Amsterdammers zeker niet als kansloos. De andere clubs mochten het financieel misschien wel beter hebben, maar niemand heeft ooit een zak geld zien scoren, toch?

Johan Cruijff

“Hoe moeilijker de overwinning, hoe meer voldoening de winst geeft.” – Pelé

Een prachtige uitspraak van een van de beste voetballers uit de geschiedenis. Pelé werd drie keer wereldkampioen met Brazilië en vindt dat een overwinning heel wat minder met je doet als alles te makkelijk is gegaan. Hoe harder je moet werken voor een overwinning, hoe groter het feestje in de kleedkamer achteraf is.

“Rennen is voor beesten. Je hebt een brein en een bal nodig voor voetbal.” – Louis van Gaal

Voetbal lijkt iets wat je vooral met je benen doet, maar volgens de Nederlandse Louis van Gaal blijft het daar niet bij. Volgens hem wordt het spel voor een groot deel ook met de hersenen gespeeld. Je hoofd erbij houden, is dus de boodschap!

“Ik ben net als wijn. Hoe ouder ik word, hoe beter.” – Zlatan Ibrahimovic

De uitspraken van Ibrahimovic gaan vaak over hetzelfde onderwerp: hoe geweldig hij wel niet is. De Zweed is ondertussen al 39 jaar en nog altijd onklopbaar in z'n truitje van AC Milan. Hoe ouder rode wijn is, hoe beter hij smaakt: de perfecte metafoor voor de evolutie die Zlatan doormaakt!

“God gaf iedereen een gave. De een kan schrijven, de ander kan dansen en ik kan voetballen. En daar maak ik het beste van.” – Ronaldinho

Niemand straalde ooit zoveel plezier uit met een bal aan z'n voet als Ronaldinho. De legendarische Braziliaan bereikte z'n hoogtepunt in een truitje van Barcelona waarmee hij in 2006 de Champions League won. Volgens Ronaldinho heeft iedereen een gave gekregen. Over die van hem heeft in elk geval nooit twijfel bestaan.