Zo versla je de gevaarlijkste gruwels in Monster Hunter Rise!

Met meer dan 60 beesten die je het leven zuur maken, zorgt Monster Hunter Rise bij mening speler voor heel wat frustratie, maar ook voor de nodige strijdlust. Wij pikten de vijf meest uitdagende gruwels uit de lijst en vertellen je hieronder hoe je ze verslaat !

Opgelet: we kozen hier enkel voor monsters uit het Endgame (low rank) rooster.

Anjanath

Dit monster tilt het concept van een 'verschroeiende adem' naar een dodelijk niveau.

Anjanath © Capcom

Meest kwetsbare punten: hoofd, keel, snuit en staart

Status zwakte: Waterblight

Beste elementale wapens in dit geval: water en ijs

Net zoals de meeste monsters met een staart kan je ook die van dit beestje eraf hakken. Dat kan helpen, maar het kost je misschien wel meer moeite dan het waard is. De truc bij de Anjanath is vooral om je oren en ogen open te houden zodat je precies weet wanneer hij zijn razernij plant en daarbij zijn kwetsbare keel blootgeeft. Net zo belangrijk is dat je je daarbij niet laat verleiden tot die ene extra treffer als je eigenlijk al uit de voeten moest geweest zijn. De schade die je dan uitdeelt, weegt immers niet op tegen de schade die je een seconde later zelf zal incasseren.

Goss Harag

De Goss Harag is lastig omdat hij je dwingt om je met de Wirebug uit de voeten te maken. Bovendien heeft het maar weinig zin om hem in de rug aan te vallen, hoewel je ook absoluut niet vóór dit monster wil staan.

Goss Harag © Capcom

Meest kwetsbare punten: kop, voorste ledematen en de ijsbrokken op zijn armen

Status zwaktes: Blast en Fireblight

Beste elementale wapens in dit geval: vuur en bliksem

Blijf uit de buurt van de ijssikkel wanneer Goss Harag er 1, 2 of 3 keer mee uithaalt. Het is in zijn (best lange) recuperatieperiode dat je hem schade kan toebrengen. Als je door zijn ijspantser geraakt, tenminste... Wat ook werkt, is hem in een pitfall trap lokken. En denk eraan: de ijsstraal komt eerst verticaal en dwingt je tot duiken, daarna heb je liefst al een vinger klaar op de Wirebug-knop voor de horizontale straal die over het speelveld maait.

Diablos

Bovengronds is hij nogal traag (al komen zijn aanvallen wel snoeihard aan), maar ondergronds is Diablos verraderlijk snel.

Diablos © Capcom

Meest kwetsbare punten: kop, nek, buik en vleugels

Status zwaktes: Paralysis, Blast en Iceblight

Beste elementale wapens in dit geval: water/dragon en ijs

Vlijmscherpe wapens zijn een must, maar je beste kans op de overwinning is om z'n ondergrondse mobiliteit zoveel mogelijk te saboteren. Houd een Sonic Bomb klaar wanneer het monster ondergronds op je afraast om hem zo in een tijdelijk versufte staat naar de oppervlakte te dwingen. Een andere, efficiënte techniek is om hem op een rots in een stuk drijfzand te manoeuvreren. Als je voor z'n staart gaat, mik dan op het middelste stuk.

Nargacuga

Snel, meedogenloos, ultra-offensief en moeilijk te voorspellen: de Nargacuga is een nachtmerrie voor elke monsterjager.

Nargacuga © Capcom

Meest kwetsbare punten: kop, staart en voorste ledematen

Status zwaktes: Blast en Thunderblight

Beste elementale wapens in dit geval: bliksem en vuur

Je enige kans om de snelle aanvallen op elke afstand te overleven, is om zoveel mogelijk adem- en bewegingsruimte te creëren. Sonic Bombs kunnen helpen, maar kunnen bij verkeerd gebruik ook net het tegenovergestelde effect hebben. Wij verkiezen daarom Shock Traps en aanvallen op zijn voorste benen met ultra-scherpe wapens. De zeldzame keren dat deze gruwel zelf even stilvalt, is na een aanval met zijn staart. Hak die eraf als je de kans krijgt. Met bommen en buskruit kan je ook zijn beschermende vleugels beschadigen. Het klinkt allemaal behoorlijk complex en riskant… En dat is het ook. Verwacht dus niet dat je de eerste of zelfs tweede confrontatie met de Nargacuga meteen wint.

Almudron

Almudron is een van de gevaarlijkste beesten omdat hij jouw beweeglijkheid probeert weg te nemen door je in modder te verankeren. Fair en smerig vechten hoeven elkaar in dit geval zeker niet uit te sluiten.

Almudron © Capcom

Meest kwetsbare punten: kop en staart

Status zwakte: Fireblight

Beste elementale wapens in dit geval: vuur en ijs