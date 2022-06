Meer van hetzelfde in Montreal?

Maximale punten voor Oracle Racing Red Bull en geen punten voor Scuderia Ferrari. Baku leek sterk op de eerste race van het seizoen in Bahrein, maar dan omgekeerd. Max en Checo bouwen hiermee een steeds grotere voorsprong op Ferrari uit en willen in Canada natuurlijk niet minder doen.

01 Bittere pil voor Ferrari

33 en 11. Niet enkel de nummers van Verstappen en Perez - al rijdt Verstappen als world champ met één nu - maar als je ze optelt ook de score van Oracle Red Bull Racing in Baku. De overwinning, de tweede plaats en de snelste wedstrijdronde leverde het team een nagenoeg perfect weekend op. Enkel de pole position ontbrak, want die ging naar Charles Leclerc. Bij de start van de race moest die na een remfout in de eerste bocht de leiding onmiddellijk aan Checo Perez laten. Een paar rondes later moest de andere Ferrari de race staken na een probleem met de hydraulica.

Alles wees erop dat het een boeiende race voor het podium ging worden. Toen Charles Leclerc na 11 rondes pitte tijdens een Virtual Safety Car en beide Red Bulls verder bleven rijden, leek er een opportuniteit voor Ferrari in de maak. Leclerc kreeg de opdracht om alles te geven eens de Red Bulls hun enige stop van de race zouden maken. Hij zou zo een voorsprong kunnen opbouwen, een laatste pitstop maken en met een behoorlijk voordeel strijden om de overwinning. In theorie dan toch, want de motor van de Monegask dacht er anders over en de race kwam zo voor het team van Ferrari vroegtijdig ten einde. De strijd voor de overwinning lag zo meteen in zijn finale plooi. Verstappen kon langer op softs verder rijden en zo Perez voorbijgaan. Max nam uiteindelijk de overwinning voor Checo en George Russell.

02 Canada? Yes we can!

De Formule 1 keert dus voor het eerst sinds 2019 terug naar Canada, waar er al sinds 1978 op het Circuit Gilles Villeneuve gereden wordt. Origineel heette het Circuit Île Notre Dame naar het eiland in Montréal waarop het circuit gebouwd is. Niet enkel de omloop, maar zelfs het eiland is kunstmatig aangelegd. Oorspronkelijk voor de wereldexpo van 1967.

Naast een circuit is er ook een Olympisch bassin voor roei- en kanowedstrijden. Vroeger vond daar tijdens het F1-weekend een rafting race plaats tussen de mecaniciens van de F1-teams. Na een pauze van 20 jaar was in 2017 en 2018 deze wedstrijd even terug. Een andere gewoonte in Montréal is een overwinning van Lewis Hamilton. Sinds zijn debuut in 2007 heeft hij de race al 7 keer gewonnen, waaronder zijn allereerste van voorlopig 103 overwinningen. Zal hij er dit weekend 104 van maken?

Geen controversieel einde

Ferrari zal hopen om beter te doen aan de andere kant van de planeet, al eindigde de vorige GP van Canada ook in mineur. Sebastian Vettel reed toen nog voor de Italiaanse renstal en kwam als eerste over de finish, maar wegens een straf van vijf seconden ging de overwinning uiteindelijk naar Hamilton. De Duitser kreeg die bestraffing voor het missen van de eerste chicane. Hij kwam ei zo na met de Mercedes in contact toen hij terug op het circuit belandde. Vettel was met de boete helemaal niet akkoord. Na de aankomst nam hij het bord van de eerste plaats van Lewis en plaatste dit voor zijn wagen.

Een memorabele race, maar niets in vergelijking met de wedstrijd van 2011 ofwel de langste race in de geschiedenis van de F1 (4 uur en 4 minuten). De wedstrijd lag meer stil door de regen dan dat er gereden werd, maar op momenten dat er wel geracet werd, dan werden de fans op een heus spektakel getrakteerd. De Brit Jenson Button won uiteindelijk die race, nadat hij in de wedstrijd 2 maal op de laatste plaats terecht gekomen was. In de laatste ronde slaagde hij erin om na een foutje van Vettel de Red Bull voorbij te gaan. Een spectaculaire wedstrijd die je zeker gezien moet hebben.

Wist je dat...

De bekendste bocht van het circuit is de laatste: een snelle chicane met een muur langs de exit. Die muur staat beter bekend als de Wall of Champions omdat bijna elke wereldkampioen er al eens tegenaan gereden is.

In 2007 was er een horrorcrash van de Pool Robert Kubica, waardoor die de volgende race forfait moest geven. Robert werd vervangen werd door een jonge Duitser: Sebastian Vettel. Een jaar later stond Kubica wel op het hoogste schavotje in Canada toen hij met de BMW-Sauber zijn enige overwinning behaalde.

Een crash is een pijnlijke manier van opgeven, maar is het even pijnlijk als Nigel Mansell in 1991? Die begon al te zwaaien naar de fans toen hij aan de laatste ronde begon met een voorsprong van 53 seconden op Nelson Piquet - de vader van de vriendin van Max. Mansell viel uiteindelijk stil in de haarspeldbocht omdat hij het toerental van zijn motor te laag hield. Hij had het te druk met zijn victory lap. Genant.

In 2001 was de eindstand Schumacher op 1 en 2. Ralf Schumacher won toen de race voor zijn broer Michael. De eerste keer in de geschiedenis dat 2 broers een 1-2 halen.

Met zijn start in Baku, is Fernando Alonso de nieuwe recordhouder van de langste tijd sinds zijn debuut in de F1: maar liefst 7770 dagen. Voordien stond dat record op naam van Michael Schumacher met 7763 dagen.

Met zijn 25ste overwinning, stond Max Verstappen voor de 66ste keer op het podium voor Red Bull, beter dus dan Sebastian Vettel (alweer hij) die er 65 voor de renstal behaalde. Met 25 heeft Max overigens evenveel overwinningen als Niki Lauda en Jim Clark.