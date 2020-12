Als fervente wielrenner doet Maxim Pirard niets liever dan met z'n fiets de hellingen van de Ardennen veroveren. En dat mag je gerust letterlijk nemen, want ons land telt heel wat forse heuvels die je niet zonder slag of stoot naar boven geraakt. Maar welke beklimmingen zijn volgens Maxim Pirard nu echt de allermooiste? Hij lijst hieronder zijn tien favorieten voor je op!

De mooiste beklimmingen in de Ardennen:

Côte de la Redoute

Côte de Stockeu

Côte de Niaster

Côte de la Haute Levée

Côte de Saint-Roch

Rosier

Côte de Wanne

Mont Rigi vanuit Malmedy

Haussire

Roche-aux-Faucons

1. Côte de la Redoute

"Dit is zonder twijfel de populairste beklimming in de Ardennen. En het is meteen ook een hele lastige! De klim is heel onregelmatig en in het midden kom je op de stukken van 20 % wel eens de man met de hamer tegen... Leuk weetje: Het is duidelijk dat dit 'de berg van Philippe Gilbert' is, want zijn bijnaam 'Phil' staat meer dan honderd keer op het wegdek geverfd!"

Côte de la Redoute Lengte: 1,54 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 9,8 % Steilste stuk: 20,1 % Hoogteverschil: 150 meter Recordhouder: Gijs Leemreize Strava link

2. Côte de Stockeu

"Deze beklimming is misschien wel de steilste van de hele Ardennen met maar liefst 24 % op het steilste stuk! Het eerste gedeelte is een kleine kilometer lang en loopt gemiddeld een goeie 12 % omhoog. Nog genoeg energie om door te gaan? Dan kan je de kilometer na het standbeeld van Eddy Merckx nog verder omhoog rijden, weliswaar aan een minder steile hellingsgraad."

Côte de Stockeu Lengte: 940 meter Gemiddeld stijgingspercentage: 12,6 % Steilste stuk: 24 % Hoogteverschil: 119 meter Recordhouder: Dries Devenyns Strava link

3. Côte de Niaster

"Deze klim heeft eigenlijk geen enkele rechte meter en kronkelt een goede twee kilometer lang omhoog aan zo'n 6 % helling, startend aan het dal van de Amblève. De prachtige uitzichten doen je bijna wensen dat de klim langer was!"

Côte de Niaster Lengte: 2,4 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 6,5 % Steilste stuk: 13,1 % Hoogteverschil: 158 meter Recordhouder: Lars Boom Strava link

4. Côte de la Haute Levée

"Bij het opdraaien van deze klim zie je direct een 'muur' voor je van een kleine kilometer aan een mooie 10 % helling. Na dit steile stuk kom je aan een rondpunt. Velen denken op dit punt dat de klim erop zit, maar niets is minder waar, want de uitloper is nog een goede twee kilometer lang. De renners die direct naar de grote plateau kunnen schakelen, maken hier het verschil."

Côte de la Haute Levée Lengte: 3,59 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 5,6 % Steilste stuk: 13,1 % Hoogteverschil: 203 meter Recordhouder: Sieben Devalckeneer Strava link

Maxim Pirard © Sportograf

5. Côte de Saint-Roch

"Dit is een korte, maar heel pittige beklimming die start in het dal van Houffalize. De eerste helft loopt gemiddeld aan 15 % omhoog. En wie na dit stuk nog wat energie over heeft, kan ook de laatste steile meters nog naar boven komen!"

Côte de Saint-Roch Lengte: 870 meter Gemiddeld stijgingspercentage: 12,1 % Steilste stuk: 22,3 % Hoogteverschil: 105 meter Recordhouder: Quentin Pacher Strava link

6. Rosier

"Deze klim gaat dwars door de bossen en heeft halverwege een mooie haarspeldbocht: de twee hoofdingrediënten van een mooie helling in de Ardennen! Met iets minder dan vier kilometer is dit een redelijk lange beklimming waar het lastigste deel zich vooral tot aan de haarspeldbochten bevindt. Daarna loopt het aan zo'n 5 % gestaag omhoog."

Rosier Lengte: 3,81 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 6,1 % Steilste stuk: 17,5 % Hoogteverschil: 235 meter Recordhouder: Harm Vanhoucke Strava link

7. Côte de Wanne

"Ook wel 'de Wanne' genoemd. Deze helling kan je via drie kanten beklimmen en start in Spineux met een mooie helling van 6 %. Let wel op, want de stukken van 12 % kunnen je hier al snel de das om doen!"

Côte de Wanne Lengte: 2,7 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 6,4 % Steilste stuk: 13,3 % Hoogteverschil: 172 meter Recordhouder: Alexander Foliforov Strava link

Maxim Pirard © Maxim Pirard

8. Mont Rigi vanuit Malmedy

"Mont Rigi is met een kleine elf kilometer de langste klim in de Ardennen. Je start in Malmedy meteen met het steilste stuk van de beklimming en gaat zo al zigzaggend door de bossen. Na een vijftal kilometer kom je uit op een open vlakte. Je denkt dan misschien al boven te zijn, maar dat is niet het geval. Wat volgt, is nog een lopend stuk van vijf kilometer waarbij je klimt aan zo'n 3 tot 5 %. Stevig!"

Mont Rigi vanuit Malmedy Lengte: 10,34 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 3 % Steilste stuk: 13,8 % Hoogteverschil: 315 meter Recordhouder: Louis Vervaeke Strava link

9. Haussire

"Moordmachine is nog een understatement voor deze beklimming. De Haussire helling is onderverdeeld in drie stukken: een steile eerste kilometer aan 8 à 10 %, een iets vlakker tussenstuk en dan nog een laatste anderhalve kilometer met stukken van maar liefst 16 %!"

Haussire Lengte: 3,15 kilometer Gemiddeld stijgingspercentage: 7,4 % Steilste stuk: 17 % Hoogteverschil: 234 meter Recordhouder: Matti Helminen Strava link

10. Roche-aux-Faucons

"De Roche-aux-Faucons is niet voor niets één van de meest gevreesde beklimmingen in La Doyenne (Luik-Bastenaken-Luik). Deze helling is niet bijzonder lang en lijkt in het begin vlot doenbaar, maar zodra je over de eerste helft bent, begint het échte werk pas. Op het laatste gedeelte gaat de klim zelfs niet meer onder de 12 %!"