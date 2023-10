Liam Everts en Lucas Coenen haalden dit seizoen hun eerste overwinning ooit binnen! Voor Motocross of Nations slaan ze nu de handen in elkaar. Wij spraken hen voor ze vertrokken naar Frankrijk...

01 Wat zal jullie na dit MX2-seizoen altijd bijblijven?

Liam: "Ongetwijfeld mijn eerste MX2GP-overwinning in Duitsland! Je eerste GP winnen is een van de meest speciale momenten uit je carrière."

Lucas: "Die GP in Duitsland zal me ook nog lang bijblijven (lacht). Ik kwam toen ook heel close maar moest opgeven door een kettingbreuk. Ik wist wel dat mijn vorm en snelheid goed zaten. Het was dus geen verrassing meer toen ik de volgende stop in Indonesië won. Maar je GP winnen met 3 reeksen is echt een droom. Een overwinning die ik nooit zal vergeten dus."

Liam Everts wint MX2GP © Red Bull Content Pool

02 Wat is de gekste reactie die je hebt gekregen na een overwinning?

Liam: "5-voudig wereldkampioen Tim Gajser, een van mijn grote idolen, is me in Duitsland persoonlijk komen feliciteren. Mijn dag kon echt niet meer stuk! Ik kijk al jaren op naar hem en hij heeft me ook echt heel veel geleerd."

03 Hoe blikken jullie vooruit op Motocross of Nations?

Lucas: "Ik heb er echt keiveel zin in om tegen de andere teams te rijden! Het is voor mij een compleet nieuwe ervaring, maar ik ben ervan overtuigd dat het met Liam en Jago erbij echt een hele leuke wordt!"

Liam: "Inderdaad! Ik deed vorig jaar ook mee, maar dit jaar race ik de MX Open met een 350 bike in plaats van een 250 bike. Dat is wel even aanpassen. Maar ik kijk er echt naar uit!"

04 België stuurt een sterk team naar Frankrijk. Hoe schatten jullie je kansen in?

Liam: "Moeilijke vraag... We moeten alle drie in topvorm zijn. Ik zal alles uit de kast halen en ben ervan overtuigd dat Lucas en Jago dat ook zullen doen."

Lucas: "Team België trekt met 3 goede rijders naar Motocross of Nations. Ik schat onze kansen wel hoog in, maar blijf natuurlijk voorzichtig tot we er zijn en de race-omstandigheden beter kunnen inschatten. Maar met Liam, Jago en mezelf hebben we wel echt een heel sterk team."

05 Welke landen zijn de grote tegenstanders?

Lucas: "Onze grootste tegenstanders worden ongetwijfeld Australië, Amerika en Frankrijk met het thuisvoordeel. Maar zoals ik al zei, wij zijn voor de andere landen ook wel een team om in de gaten te houden. (lacht) Ik vind het heel leuk om eens met andere rijders te racen. Het zal mooi zijn om te zien!"

06 Wat is het eerste dat jullie na de laatste van het seizoen zullen doen?

Lucas: "Het eerste wat ik zal doen? Mijn moto pakken (lacht). Ik blijf gewoon doortrainen. Het is wat ik het liefste doe, met mijn moto scheuren over mooie baantjes."

Liam: "Ik ga er wel even tussenuit. (lacht) Ik ben van plan om echt te genieten van mijn break. Maar het eerste wat ik zal doen? Een goed stuk chocolade eten!"