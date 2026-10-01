Motocross of Nations is traditiegetrouw de afsluiter van het MX-seizoen. Lucas Coenen (MXGP), tweelingbroer Sacha Coenen (MX2) en Liam Everts (Open) strijden in het Franse Ernée zij aan zij om eeuwige motocrossglorie én een plek in de geschiedenisboeken. Want het is al van 2013 geleden dat België de trofee mee naar huis nam. Na de vierde plaats van vorig jaar is de honger groot.

Quotation Het is te lang geleden dat Team Belgium nog op het podium stond, laat staan won. Dus laten we daar verandering in proberen te brengen! Liam Everts

Team Belgium hoeft zich alvast niet te verstoppen. Met voormalig vicewereldkampioen - en de onbetwiste leider dit jaar tot een blessure roet in het eten gooide - Lucas Coenen en meervoudige MX2 GP-winnaars Sacha Coenen en Liam Everts staan er heel wat skills, focus en snelheid aan de start. Voor de tweelingbroers wordt het meteen ook een van hun laatste optredens, want vanaf 2027 trekken ze naar de Verenigde Staten en de AMA SuperMotocross.

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01 Hoe kijken jullie uit naar het MXON als Team Belgium?

Lucas: “Voor je eigen land rijden blijft speciaal. We willen met drie rijders het best mogelijke resultaat neerzetten. Er zal ook veel Belgisch publiek aanwezig zijn, dus dat gaat mooi worden.”

Liam: “Ik kijk er heel hard naar uit. De Motocross of Nations is altijd iets speciaals: je rijdt als team en vertegenwoordigt België. Het is ook de laatste grote wedstrijd van het seizoen. De grootste stress is er bij iedereen een beetje af, dus alles kan en alles mag.”

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Sacha: “Het zou heel mooi zijn als we met Team Belgium kunnen winnen. Ik denk dat we een heel sterk team hebben en dat we met z’n drieën een goed resultaat kunnen neerzetten.”

Liam Everts wint MX2GP © Red Bull Content Pool

02 Wat is jullie grootste sterkte?

Lucas: “We hebben snelheid, een goede start en we zijn alle drie fysiek sterk. We hebben bovendien allemaal een mooi seizoen gereden, dus ik denk dat we alles aan onze kant hebben.”

Liam: “We zijn alle drie nog heel jong en heel gemotiveerd. We willen echt iets bereiken. Het is lang geleden dat Team Belgium nog op het podium stond, laat staan won. Dus laten we daar verandering in proberen te brengen!”

Sacha: “We zijn technisch sterk. Ik denk dat we elk in onze wedstrijden ook de snelheid hebben om een heel goed resultaat neer te zetten.”

03 Als je één kwaliteit van een van je teamgenoten mocht overnemen, wat zou je kiezen?

Lucas: “Van mijn broer zou ik zonder twijfel zijn starts nemen. En van Liam zijn slimheid op de motor. Hij rijdt heel gecontroleerd, is licht op het gas en heeft een heel goede techniek.”

Liam: “Van Sacha zou ik zijn starts nemen en van Lucas zijn constante snelheid. Zeker in het begin van het seizoen kon hij week na week dat hoge niveau blijven halen.”

Sacha: “Ik zou van beide iets van hun techniek willen overnemen. Ze zijn technisch heel sterk op de motor.”

04 Wie van jullie drie is het meest relaxed vlak voor de start?

Lucas: “Ik denk dat ik zelf het meest relaxed ben. Ik luister naar muziek en probeer rustig te blijven. Maar zodra mijn helm aangaat, is het "on".”

Liam: “Lucas?"

Sacha: “Ik ben zelf redelijk relaxed voor een wedstrijd. Ik probeer gewoon wat plezier te maken voor de start. Al is Lucas meestal de rust zelf.”

05 Wat is het eerste wat je doet op de ochtend van een belangrijke race?

Lucas: “Mijn gsm pakken en even scrollen.” (lacht)

Liam: “Naar het toilet gaan. (lacht) Heel spannend is mijn routine niet. Ik probeer er eigenlijk gewoon een normale dag van te maken.”

Sacha: “Ontbijten in de Red Bull Energy Station. Dat is voor mij altijd een van de beste momenten van het weekend.”