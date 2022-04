MotoGP™ wedstrijdkalender 2022

Er staan in 2022 21 rondes gepland, meer dan in elk ander jaar! Dit is omdat er twee nieuwe bestemmingen toegevoegd zijn. Het kampioenschap begon in maart onder de lichten van een nachtrace in Qatar en ging dan voor de eerste keer naar Indonesië , gevolgd door twee races in Noord- en Zuid-Amerika. Daarna volgen acht races in Europa in slechts tweeënhalve maand, met de nieuwe ronde in Finland die de eerste helft van het kampioenschap afsluit. Na een zomerstop van een maandis het tijd voor nog eens vier rondes in Europa. En dan staan er nog vier rondes in Azië en Australië gepland, gevolgd door de eindronde in Valencia op 6 november.