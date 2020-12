Wie z'n mountainbike graag lang ziet meegaan, investeert best wat tijd en werk in het onderhoud ervan. En dan spreken we niet alleen over regelmatig schoonmaken, maar ook over bouten aanschroeven, spaakspanning controleren, remblokken testen enzovoort. Trial bike legende

Stap 1: Reinig de ketting en de tandwielen

"Na elk intensief gebruik - en vooral na ritten in de modder - is het belangrijk om je ketting en de tandwielen van je fiets goed schoon te maken. Spoel de ketting grondig af met water en spuit die vervolgens in met een ontvetter die je met een borstel inwrijft. Zo verwijder je al het overtollig vet, zand of modder van je fiets. Spuit daarna de ketting nog eens af met stromend water, maar gebruik geen te harde straal."

