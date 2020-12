Zo knalt Martin Maes door de Vlaamse Ardennen!

Het koude weer houdt Martin Maes niet tegen om de bossen van de Vlaamse Ardennen te gaan verkennen. Hoe de legendarische mountainbiker zich klaarstoomt voor een winterdag op zijn fiets , van de voorbereiding tot de laatste controle? Dat vertelt hij hieronder zelf!

1. Pas je kledij aan de temperatuur aan

"Goed aankleden in de winter is belangrijk, maar ga ook niet té warm gekleed. Je mag het niet koud hebben maar je letterlijk ‘dik’ aankleden heeft ook niet zoveel zin. Zo blijf je comfortabel op je fiets zitten met de nodige bewegingsvrijheid, want dat is essentieel."

2. Veiligheid voor alles

"Ik draag altijd (maar echt altijd) een helm. Het is in deze periode zelfs nog belangrijker om je wat meer te beschermen en voorzichtiger te zijn dan gewoonlijk, omdat dit echt niet het moment is om een flinke smak te maken, door de overvolle ziekenhuizen en het medisch personeel dat de handen vol heeft. Ook al loop je buiten minder risico, toch is het altijd een goed idee om ook een mondkapje te dragen wanneer je stilstaat of samen met vrienden fietst."

Martin Maes draagt een Red Bull helm © Olivier Beart

3. Ride!

"De Ardennen zijn de ideale plek om mijn passie te beoefenen. Ik vertrek vaak rechtstreeks van thuis uit omdat er een grote verscheidenheid aan terreinen is en prachtige landschappen in de buurt, met het noodzakelijke hoogteverschil voor training, ook al kun je dit uiteraard niet met bergen vergelijken! Door de herfstkleuren zien de paden en de bossen er fantastisch uit! Maar het is ook soms gevaarlijker omdat je door de dode bladeren het terrein niet overal goed ziet en vaak liggen er ook veel takken op de paden. Ik laat me bij het trainen veel leiden door mijn gevoel, waarbij ik luister naar mijn lichaam om de intensiteit van iedere sessie aan te passen. Vooral de snelheid en het rijplezier zijn het allerbelangrijkste voor mij!"

Martin Maes op z'n fiets in de bossen © Olivier Beart

4. Train in "Maes' Yard"

"Dit is m'n eigen tuin waar ik een groot parcours heb aangelegd. En het was ook een van mijn projecten vóór aankoop en renovatie van het huis: thuis mijn eigen bike park aanleggen. Ik maak er volop gebruik van om mijn springtechniek te verbeteren of gewoon om plezier te hebben. En ik kan er ook andere mountainbikers uitnodigen om er samen te trainen."

Martin Maes traint in z'n eigen achtertuin © Olivier Beart

5. Maak je mountainbike schoon

"Na elke trip krijgt mijn fiets een schoonmaakbeurt en een basisonderhoud. Ik maak de fiets schoon met de waterslang en zorg ervoor dat de straal niet te hard is. Dan maak ik de mountainbike goed droog. Zet hem, vooral in de winter, niet nat weg. Het is ook belangrijk om regelmatig de ketting met olie te smeren!"

Martin Maes maakt z'n mountainbike schoon na elke rit © Olivier Beart

6. Controleer je mountainbike in de werkplaats

"Controle van de fiets moet ook regelmatig gebeuren. Dan wordt de goede werking van de fiets bekeken en wordt gecontroleerd op afstelling en slijtage van onderdelen die het ook een stuk zwaarder te verduren krijgen in de winter. Bouten en remblokken worden nagelopen en verder wordt de ketting gecontroleerd op slijtage. Allemaal kleine logische details waar je natuurlijk ook zelf aan kunt denken. Tenzij je een expert bent in fietsmechanica en precies weet wat je doet, is het belangrijk om gebruik te maken van de fietsservice van een gespecialiseerde winkel. Het is echt hetzelfde als bij een auto: sommigen kunnen veel dingen zelf doen, en anderen vertrouwen deze taken liever toe aan specialisten. En omdat het allemaal om de eigen veiligheid en die van anderen op de weg gaat, mogen we het belang van dit alles zeker niet uit het oog verliezen!"

Controle van de mountainbike in het atelier © Olivier Beart

7. Ontspan

"Wisten jullie dat ik dol ben op dieren en dat er steeds meer bij mij thuis rondlopen? Honden, kippen, schapen, een ezel… Het helpt ook mee om me op te laden en te ontspannen tussen de wedstrijden door omdat ik tijdens het seizoen natuurlijk veel tijd in het buitenland doorbreng. Mijn partner heeft een vereniging opgericht en organiseert workshops en activiteiten voor kinderen, juist om ze (opnieuw) in contact te brengen met dier en natuur!”