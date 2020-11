MTB slopestyle tricks: Het woordenboek voor beginners

Riders die door de lucht vliegen terwijl ze hun sturen en lichamen in onmogelijke richtingen laten draaien en commentatoren tijdens de Crankworx World Tour die schreeuwen "Wat een epic Backflip Double Barspin met een Tuck No Hander!" of "Deze Cash Roll Tailwhip is een wereldprimeur!". Je vindt het allemaal super cool, maar hebt absoluut geen idee waar iedereen het eigenlijk over heeft?

Geen zorgen! Hieronder leggen we de belangrijkste MTB slopestyle tricks makkelijk aan je uit!

Backflip

Een backflip of achterwaarste salto in slopestyle is net als elke andere backflip, maar dan met een fiets. De rider gooit zowel z'n fiets als z'n lichaam volledig naar achteren totdat hij weer in de oorspronkelijke richting staat.

De Red Bull Rampage backflip van Cam Zink

Barspin

Een barspin is zo ongeveer hoe het klinkt - een draai aan de ‘bar’ of het stuur. De rider geeft het stuur een volledige draai (360º) en grijpt het daarna weer vast. Dat kan hij een, twee, drie, vier of zelfs vijf keer na elkaar doen!

Godziek doet een barspin © Bartek Wolinski

Can-Can

Een can-can is wanneer de slopestyler een voet van het pedaal haalt en zijn been over de bovenbuis trapt. Deze trick wordt meestal gebruikt in combinatie met andere tricks, zoals een Backflip. De koning van de can-can? Dat is Brandon Semenuk!

Brandon Semenuk © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cash Roll

Deze trick raakte beroemd in het mountainbiken dankzij slopestyler Nicolai Rogatkin. Hij is bijna net zo moeilijk uit te voeren als uit te leggen, maar eigenlijk komt het neer op een 180, gevolgd door een backflip en daarna nog eens een 180.

Rogatkin doet een Cash Roll op Crankworx Innsbruck 2017 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cork

Een cork is een draaibeweging buiten de as. De rider en zijn fiets draaien een volledige 360°, maar in plaats van dat recht naar achteren, naar voren of opzij te doen, doen hij het buiten de as. Dit kan natuurlijk met meer spins dan één. Nicolai Rogatkin schreef in 2017 een wereldprimeur op zijn naam met een Cork 1440 op een mountainbike tijdens Red Bull District Ride.

Frontflip

Net als een backflip maar dan voorwaarts. De rider gooit zijn fiets en lichaam volledig naar voren totdat hij weer in de oorspronkelijke richting staat.

Tom Van Steenbergen frontflip

Opposite

Een ‘opposite’ doen betekent precies wat het zegt: de rider doet een trick in de tegenovergestelde richting. Hij draait de fiets bijvoorbeeld naar links in plaats van naar rechts bij het uitvoeren van een tailwhip.

Opposite 360

Superman

Dit is een trick waarbij de rider beide voeten van de trappers verwijdert en zich achter de fiets uitstrekt, bij voorkeur totdat het lichaam recht en parallel aan de grond is, om zo de vliegtechniek van Superman na te bootsen.

Szymon Godziek met de Superman Seat Grab © Christoph Laue

Tailwhip

Een trick waarbij de rider de achterkant van de fiets in een volledige rotatie rond het stuur trapt. Dit kan meerdere keren worden gedaan en wordt dan een double of triple tailwhip genoemd.

Nicholi Rogatkin doet een driedubbele Tailwhip © Richard Walch

Tsunami Backflip

Een tsunami backflip lijkt een beetje op een zwierige superman, maar dan in combinatie met een backflip, in een beweging die lijkt op een golf - of tsunami. De rider doet een halve backflip en terwijl hij de fiets de rotatie laat voortzetten, haalt hij zijn voeten van de pedalen en strekt zich uit, voordat hij de rotatie weer met de goede kant naar boven voortzet.

Szymon Godziek tsunami frontflip

Tuck No-Hander

Nu we het toch over tricks hebben die hun inspiratie in de natuur halen - deze is erg 'vogelachtig'. De rider stopt het stuur in zijn schoot, leunt over de fiets zodat de schouders iets over het stuur komen en laat dan beide armen los - zo ver mogelijk reikend.

Martin Söderström doet een vogel na met een Tuck No Hander © Daniel Rönnback/Red Bull Content Pool

X-Up

Bij een x-up draait je het stuur 180° alvorens het weer recht te draaien, zonder het stuur ooit los te laten. Deze minder bekende trick komt eigenlijk van het BMX’en.

Logan Peat 360 doet een X-Up tijdens Red Bull Joyride 2015 © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

360

De naam zegt het zelf al: de rider maakt een volledige rotatie van 360° in één richting.

Cam Zink doet een 360 drop

Nac-Nac

Draai het stuur alsof je een whip doet en neem dan je voorste voet van het pedaal en duw deze achter het achterwiel terwijl je in de lucht bent.

Martin Söderström en zijn signature Nac-Nac © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Table

Deze trick komt erop neer dat je probeert de fiets zo plat mogelijk in de lucht te krijgen, zoals een tafel. De rider brengt de fiets naar één kant van zijn lichaam door het stuur te draaien en deze onder een hoek naar de buik/schouder te buigen, terwijl hij de knieën buigt.

Brandon Semenuk doet een steezy 360 Table © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Twister

Deze trick wordt vaak ook een 720 frontflip of een off-axis 1080 spin genoemd. Nicholi Rogatkin was in 2016 de eerste ooit die deze trick - die net zo geschift en verbluffend is als hij klinkt - uitvoerde.

Placeholder Video_DO NOT UNPUBLISH

Unturndown

De unturndown is een soort table, maar dan… euh… anders. Je wilt de fiets zo vlak mogelijk tegen je lichaam krijgen en dat doe je door de fiets te kantelen en het stuur naar de andere kant te draaien (vergeleken met een tafel). Terwijl je dat doet, duw je je voorste voet naar voren en houd je beide benen gestrekt.

De Zweedse MTB slopestyler Lukas Skiöld met een ondersteboven Unturndown © Hanna Jonsson

Toboggan

Bij deze trick grijpt de rider met één hand het zadel vast en draait hij het stuur 90° terwijl hij achterover leunt.