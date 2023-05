7 mythes over lopen doorprikt

01 Zweten buiten in de kou maakt je ziek

Remember dat je ouders vroeger bang waren dat je spontaan een verkoudheid zou krijgen als je met nat haar buitenkwam? Dat idee zit bij ons echt ingebakken, maar gelukkig is het niet helemaal waar! Verkoudheden worden meestal veroorzaakt door virussen en kunnen niet alleen door koude temperaturen worden getriggerd. Natuurlijk kan de kou ons immuunsysteem verzwakken en kwetsbaarder maken, maar net daarom zou je regelmatig moeten lopen. Langdurige lichaamsbeweging versterkt ons immuunsysteem, zelfs als je ervan gaat zweten. Dus let's go! Nothing holding you back now!

02 Krachttraining maakt je langzamer

Red Bull Afiterwork © Red Bull Belgium

Dat bodybuilders door hun grote spieren nooit de snelste lopers zullen zijn, is vast geen verrassing. Maar voor alle anderen is deze mythe verre van waar, in tegendeel zelfs! Krachttraining vormt net de basis om succesvol en effectief te kunnen lopen. Functionele trainingen waarbij bewegingsreeksen en spiergroepen worden getraind in plaats van individuele spieren zijn ideaal. Een sterk bovenlichaam zorgt voor stabiliteit, terwijl krachtige buik- en rugspieren overmatige belasting van de wervelkolom voorkomen. Bovendien kan gerichte krachttraining natuurlijk ook de kracht en explosiviteit verbeteren. Dus laat je niet tegenhouden door deze mythe! Werk aan een sterker lichaam en haal nog meer voldoening uit het lopen!

03 Vetverbranding vindt pas plaats na 30 minuten

Niet waar, natuurlijk! Tijdens het lopen begint het lichaam meteen vet te verbranden. Vanaf de allereerste stap die je zet. Bij de start gebeurt dit natuurlijk in beperkte mate, maar naarmate je langer rent, verbrandt het lichaam steeds meer energie. Hierdoor wordt het vetverlies effectiever. Tip voor meer vetverlies: zo lang mogelijk op een rustig tempo blijven lopen. Ook intervaltraining, waarbij je afwisselt tussen een hoog en laag tempo, doet wonderen voor de vetverbranding.

Maxime Richard © Red Bull Belgium

04 Stretchen voorafgaand is belangrijk

Please don't! Wees verstandig; en hou het bij dynamische opwarmoefeningen zoals met je benen zwaaien of lunges. Bij statische rekoefeningen verhoog je het risico op blessures. Je spieren worden trouwens ook minder krachtig doordat je ze uitrekt.

05 Lopen is slecht voor je rug

False! Lopen is net een bewezen remedie voor rugproblemen. Sporten in het algemeen, en lopen in het bijzonder, legt een goede basis voor gezonde tussenwervelschijven. Dus laat die 'te veel belasting op de onderrug'-misvatting voor wat die is: een misvatting.

For once not on two wheels – Martin Maes and Wout Van Aert © Thomas Sweertvaegher for Wings for Life World Run

Lopen versterkt de rugspieren net! En het heeft als voordeel dat je calorieën verbrandt. Een lager lichaamsgewicht vermindert de belasting op de rug. Dus: een win-win-win voor je rug!

06 Weinig zweten betekent niet dat je niet fit bent

Loopworkout met Marten van Riel? Yes please! © Red Bull Belgium

Wat velen niet weten, is dat je daadwerkelijk je zweetklieren kunt trainen. Mensen die regelmatig duurtraining doen, zweten efficiënter omdat hun lichaam de optimale hoeveelheid zweet vrijgeeft. Hoe fitter je bent, hoe sneller je begint te zweten. Hoewel de hoeveelheid zweet genetisch bepaald is, kunnen we met zekerheid zeggen dat meer inspanning meer warmte betekent, en dus ook meer zweet. Laat zweet je niet tegenhouden, maar zie het als een teken van vooruitgang op weg naar je doelen!

07 Lopen op asfalt is slecht voor je gewrichten

Lopen is meestal niet slecht voor de gewrichten. Regelmatige lichaamsbeweging versterkt ze net. Bovendien hebben de hardloopschoenen van tegenwoordig zoveel demping dat lopen op asfalt niet meer belastend is voor de gewrichten dan open door een bos. Sterker nog: zachte en ongelijke ondergronden kunnen voor sommige mensen net meer problemen veroorzaken dan een harde ondergrond, omdat je minder stabiel bent en gemakkelijker een enkel kunt verzwikken. Sommige lopers zweren bij asfalt omdat ze daar beter van kunnen afzetten dan op paden of gras. Zoals op zoveel gebieden geldt ook hier: variatie is de key to succes!

Seppe Smits maakt zich klaar om te lopen © Red Bull Belgium