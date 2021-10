Nafi Thiam heeft haar eigen blik Red Bull!

Ik sta op een blik! Hoe cool is dat!? Het was een ongelooflijk jaar vol uitdagingen. Ik heb keihard gewerkt en slaagde in mijn opzet. Ik ben echt ongelooflijk blij. Red Bull heeft me altijd al ondersteund, dus deze verrassing is echt super. Het geeft me vleugels om door te gaan, te blijven dromen en nieuwe doelen te stellen. Let's go!

