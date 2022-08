Nafi Thiam: "Europees- én wereldkampioen in hetzelfde jaar zou uniek zijn!"

Na een waanzinnig seizoen is bijna vakantie voor onze wereldkampioene Nafi Thiam. Maar eerst haar missie volbrengen op het EK in München natuurlijk. We zochten haar op in haar state of the art training room in Luik en vroegen haar naar het voorbije seizoen, haar aanpak voor het EK en wat volgt. Go for Nafi!

01 Wereldkampioen! Hoe werkte je daar naartoe?

"Ik heb mijn vaste trainingsgroep waarmee ik veel uren gesleten heb. En 10 dagen voor het kampioenschap ben ik naar Los Angeles gevlogen om er te wennen aan het weer en de tijdzone. Daar trainde ik dan voornamelijk alleen, maar wel omringd door de rest van de nationale ploeg."

02 Hoe voelt het om altijd als favoriete aan de start te verschijnen van een zevenkamp?

"Het feit dat je ergens favoriet bent en wordt verwacht om te presteren, is zeker een extra druk waar je mee moet leren omgaan. Maar ik denk dat de jaren en ervaring me intussen veel wijsheid en rust gebracht hebben. En eens de wedstrijd begint, concentreer ik me gewoon op de verschillende onderdelen."

Nafi's Training Room © Geoffrey Meuli

03 Hoe vind je rust tijdens een wedstrijd?

"Je kan niet echt ontspannen tussen de verschillende onderdelen door. Je hebt eerder momenten waarop je even kan pauzeren, rusten, eten... Een beetje recupereren dus voor het volgende onderdeel. Je kan je pas aan het eind van je zevenkamp helemaal ontspannen. Tijdens mijn trainingen is dat anders. Dan relax ik zoals de meeste mensen dat doen door iets te gaan drinken met vrienden of iets anders te doen dat ik tof vind."

04 Op het WK hing alles uiteindelijk af van die laatste 800 meter. Hoe voelde dat?

"Voor die 800 meter heb ik me gewoon geconcentreerd op wat me te doen stond. Ik wist dat ik hard gewerkt had aan het onderdeel, wist hoe ik moest lopen en had voldoende vertrouwen dat ik een sterke prestatie kon neerzetten. Ik was dus niet extra gespannen voor ik eraan begon en heb er het maximum uitgehaald."

05 En dan die ontlading...

"Na de 800 meter was ik zo gelukkig! Heel blij met mijn prestatie - een persoonlijk record. En over the moon dat ik wereldkampioen was natuurlijk. Op zo'n moment geniet ik het meest van de reacties van de mensen het dichtste bij mij, mijn familie en vrienden."

06 Zit je nog in die overwinningsroes of ben je al helemaal gefocust op het EK?

"Dit jaar is heel speciaal. Gewoonlijk worden het WK en EK niet in hetzelfde jaar gehouden. En dat zal normaal ook nooit meer gebeuren. Wereldkampioen én Europees kampioen worden in hetzelfde jaar, dat zou dus heel uniek zijn. Na het WK heb ik me snel gefocust op mijn volgende doel. Na 2 dagen platte rust ben ik op dag 3 al terug beginnen trainen. Het was een beetje ingewikkelder dan anders door de vermoeidheid, maar het was belangrijk om te blijven bewegen. En ondanks die vermoeidheid heb ik op het WK voldoende vertrouwen kunnen tanken om ook nu weer alles op alles te zetten."

Nafi's Training Room © Geoffrey Meuli

07 Hoe is je relatie met je zevenkampcollega's?

"Er heerst een geweldige sfeer tijdens een zevenkamp. Je bent 2 dagen bijna constant bij elkaar en op de meeste wedstrijden doen ook dezelfde meisjes mee. Dat is anders bij een andere atletiekwedstrijd, zoals de 500 meter. We komen allemaal heel goed overeen en hebben heel veel respect voor elkaar. Het is echt heel leuk om op die manier je zevenkamp te doen."

08 Ervaar je een internationale wedstrijd anders dan een kamp in eigen land?

"Springen voor een uitzinnig Belgisch publiek is een heel speciaal moment voor Belgische atleten. Maar je kan het niet echt vergelijken met een WK of EK. Je traint echt specifiek toe naar die internationale kampioenschappen en je verschijnt niet aan de start van een wedstrijd als de Memorial Van Damme met dezelfde mindset. Het is wel een droom van Belgische atleten om eens een Europees of wereldkampioenschap in eigen land te beleven. Dat zou geweldig zijn. Maar helaas denk ik dat dat er voor mij niet meer in zal zitten. Ik hoop wel dat België eens zo'n kampioenschap probeert binnen te halen voor de volgende generaties."

09 Wat ga je doen na het EK?

"Na het EK heb ik nog 1 wedstrijd op het programma: de Memorial Van Damme. En dan zit mijn seizoen erop! Lekker genieten van mijn vakantie en doen waar ik zin in heb!"