Nafi Thiam deed het weer! In het Amerikaanse Eugene werd ze onlangs tot wereldkampioene op de zevenkamp gekroond. Ze begon met negentien punten achterstand op de Nederlandse Anouk Vetter aan de 800 meter - de laatste discipline - maar was daarin met een persoonlijk record (2' 13" say what?!) duidelijk de sterkste.

Dat ze de allerbeste zevenkampster ter wereld is, is dus geen verrassing meer. Maar wist je ook deze vier dingen over Nafi Thiam al?

01 Ze is al voor de *tweede* keer wereldkampioene!

Het is niet de eerste keer dat Nafi de wereldtitel op de zevenkamp pakt. In 2017 deed ze het ook al op het WK atletiek in Londen . Fun fact: met die topprestatie ging 22-jarige Nafi toen de geschiedenisboeken in als allereerste Belg ooit die een wereldtitel veroverde in de atletiek.

Nafi Thiam pakte in 2017 goud op het WK atletiek in Londen © Nafi Thiam

02 Ze behaalde maar liefst 6.947 punten!

In Eugene zette Nafi een ijzersterke prestatie neer en verzamelde ze een totaal van 6.947 punten. Dat waren er 80 meer dan de Nederlandse Anouk Vetter en 192 meer dan de Amerikaanse Anna Hall.

En dat puntentotaal is zelfs niet haar persoonlijke record! In 2017 slaagde ze erin om in het Oostenrijkse Götzis 7.013 punten bijeen te spurten. Ze zette daarmee een nieuw Belgisch record én mocht zich vanaf dan een van de slechts vier atletes noemen die ooit meer dan 7000 punten behaalden in heptatlon.

03 Ze heeft een wel heel unieke training room...

Geen wedstrijden of kampioenschappen in 2020, wel heel wat extra tijd om in topvorm te geraken. En toen kregen we een idee...

We renoveerden Nafi's oude krachtzaal, Red Bull style. Het resultaat? Een unieke, state-of-the-art training room met alles wat Nafi nodig had om naar de top te vliegen. Mission: accomplished!

Nafi's training room © Geoffrey Meuli

04 Én kreeg vorig jaar een eigen blik Red Bull!

In 2021 was het tijd voor het echte werk. Nafi haalde de Europese titel in de indoor vijfkamp en vloog - net zoals onze hockeyspelers Felix Denayer en Arthur Van Doren - naar goud in Tokio op de zevenkamp. En bij zo'n topprestatie hoorde de ultieme huldiging : een eigen, limited edition blik Red Bull.

Nafi Thiam's eigen blik © Wilhem Westergren